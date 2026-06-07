В Рособрнадзоре захотели изменить домашние задания в школе

Из-за развития искусственного интеллекта (ИИ) школьные домашний задания нужно менять, заявил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев в кулуарах ПМЭФ (Петербургском международном экономическом форуме).

Глава ведомства считает ИИ вызовом для системы образования.

«Надо думать о таких домашних заданиях, которые вместо ребенка искусственный интеллект не сделает», — сказал Музаев.

Чиновник уточнил, что формат заданий должен заинтересовать детей и мотивировать их сделать что-то практическое или что-то выучить.

В мае стало известно, что большинство педагогов уже столкнулись с тем, что школьники используют ИИ вместо самостоятельной работы. При этом 69,6% учителей считают, что из-за этого качество учебы стало хуже, а 68,6% говорят, что нейросети мешают объективно оценивать знания учеников.

Тем не менее учителя обычно не хотят запрещать искусственный интеллект. Чтобы проверить знания, на их взгляд, достаточно попросить ученика объяснить логику ответа.

Ранее в России встал вопрос об отмене домашнего задания в школах.