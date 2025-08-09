В Госдуме посетовали на перегруженность школьников домашним заданием

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил обсудить отмену домашнего задания для школьников из-за чрезмерной нагрузки на учеников. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В публикации говорится, что большинство депутатов считают, что российские школьники перегружены, так как в среднем за учебой они проводят по 8-10 часов в день.

Володин отметил, что под одним постом на его канале люди оставили около 10 тысяч комментариев, в которых более половины подтвердили чрезмерную нагрузку на учеников. По словам спикера, на фоне этого депутаты обратились в правительство с тем, чтобы этот вопрос был рассмотрен, однако пока конкретных предложений нет.

Кроме того, вопрос отмены домашнего задания становится все более актуальным на фоне развития технологий. У школьников появляются новые возможности подходить к заданному формально — пользоваться искусственным интеллектом или искать готовые ответы в интернете.

В июне «Газета.Ru» ознакомилась с результатами опроса Enjoy Camp, которые показали, что искусственный интеллект постепенно становится обычной частью жизни школьника. Так, например, каждый второй учащийся (45%) уже использует нейросети. В частности, 28% детей используют их в большей степени ради развлечения, 10% — для учебы, а 7% регулярно обращаются к ИИ для решения различных задач — творчества, поиска и проверки информации.

Ранее в Минпросвещения утвердили новый ГОСТ для школьной формы.