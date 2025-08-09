На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме посетовали на перегруженность школьников домашним заданием

Володин предложил обсудить отмену домашнего задания для российских школьников
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил обсудить отмену домашнего задания для школьников из-за чрезмерной нагрузки на учеников. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В публикации говорится, что большинство депутатов считают, что российские школьники перегружены, так как в среднем за учебой они проводят по 8-10 часов в день.

Володин отметил, что под одним постом на его канале люди оставили около 10 тысяч комментариев, в которых более половины подтвердили чрезмерную нагрузку на учеников. По словам спикера, на фоне этого депутаты обратились в правительство с тем, чтобы этот вопрос был рассмотрен, однако пока конкретных предложений нет.

Кроме того, вопрос отмены домашнего задания становится все более актуальным на фоне развития технологий. У школьников появляются новые возможности подходить к заданному формально — пользоваться искусственным интеллектом или искать готовые ответы в интернете.

В июне «Газета.Ru» ознакомилась с результатами опроса Enjoy Camp, которые показали, что искусственный интеллект постепенно становится обычной частью жизни школьника. Так, например, каждый второй учащийся (45%) уже использует нейросети. В частности, 28% детей используют их в большей степени ради развлечения, 10% — для учебы, а 7% регулярно обращаются к ИИ для решения различных задач — творчества, поиска и проверки информации.

Ранее в Минпросвещения утвердили новый ГОСТ для школьной формы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами