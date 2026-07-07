Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

В России отменили домашние задания для первоклассников

Минпросвещения отменило домашние задания для первоклассников с 1 сентября
Kittyfly/Shutterstock/FOTODOM

С 1 сентября 2026 года в первом классе обучение будет осуществляться без домашних заданий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо министерства просвещения РФ.

«В первом классе обучение проводится без домашних заданий (позиция о суммарном объеме домашнего задания по всем предметам для первого класса продолжительностью выполнения один час исключена)», — указывается в документе.

Согласно «Методическим рекомендациям по организации домашней учебной работы учащихся общеобразовательных учреждений», разработанным Институтом стратегии развития образования по заданию Минпросвещения России, домашние задания в первом классе были разрешены, но их введение должно было происходить постепенно, при этом на выполнение не должно было уходить более одного часа.

До этого глава Рособрнадзора Анзор Музаев предложил изменить школьные домашние задания из-за развития искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что в российских школах появятся единые учебники по всем предметам.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В каких регионах России станет больше смерчей? Отвечает ученый
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!