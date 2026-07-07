В России отменили домашние задания для первоклассников

С 1 сентября 2026 года в первом классе обучение будет осуществляться без домашних заданий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо министерства просвещения РФ.

«В первом классе обучение проводится без домашних заданий (позиция о суммарном объеме домашнего задания по всем предметам для первого класса продолжительностью выполнения один час исключена)», — указывается в документе.

Согласно «Методическим рекомендациям по организации домашней учебной работы учащихся общеобразовательных учреждений», разработанным Институтом стратегии развития образования по заданию Минпросвещения России, домашние задания в первом классе были разрешены, но их введение должно было происходить постепенно, при этом на выполнение не должно было уходить более одного часа.

До этого глава Рособрнадзора Анзор Музаев предложил изменить школьные домашние задания из-за развития искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что в российских школах появятся единые учебники по всем предметам.