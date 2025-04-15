В Минпросвещения РФ утвердили время на выполнение домашней работы для школьников

Минпросвещения РФ: младшеклассникам на домашнюю работу отводится до двух часов

Учащиеся младших классов в РФ должны тратить на выполнение домашнего задания один–два часа в день. Соответствующую норму утвердило министерство просвещения страны, пишет РИА Новости.

В профильном ведомстве считают, что ученикам первого класса допустимо делать домашнюю работу не более одного часа в день. Для детей, которые учатся во втором и третьем классах, это время увеличено до 1,5 часа. В свою очередь, четвероклассникам на выполнение домашнего задания отводится два часа.

Как отмечается в принятом Минпросвещения документе, сотрудники образовательных учреждений сами обязаны контролировать объем домашней работы по всем предметам.

Также в ведомстве рекомендовали учителям рассказывать детям о домашнем задании к следующему уроку прямо в классе. При этом преподавателю необходимо дублировать эту информацию в электронном журнале, делать это надо до конца учебного дня.

«С 1 сентября 2025 года [в российских школах] вводится единое планирование по предметам», — рассказал журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Он добавил, что в образовательных учреждениях будет введено нормирование контрольных и проверочных работ. На них необходимо отводить не более 10% от общего количества занятий, прописанного в программе обучения.

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