Арест и задержание сотрудников Росавиации: что известно

Суд постановил арестовать задержанного ранее заместителя начальника управления цифровизации Росавиации Александра Матюшкина по подозрению в получении взятки. Источник РЕН ТВ заявил, что в этом деле других подозреваемых из ведомства нет. При этом Росавиация сообщила, что сегодня был задержан еще один сотрудник ведомства. По данным СМИ, это 27-летняя глава управления цифровизации Татьяна Кочерова — начальница Матюшкина.

Взятка в первый день

В Дорогомиловском суде сообщили ТАСС, что суд получил ходатайство следствия о заключении под стражу замначальника управления цифровизации Росавиации Александра Матюшкина по делу о взятке. Следствие также просило заключить под стражу по тому же делу бизнесмена Ивана Ларионова. По данным агентства, в результате

суд арестовал до 24 февраля замглавы отдела Росавиации Матюшкина по делу о взятке.

«Судом удовлетворено ходатайство об избрании в отношении Матюшкина меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили ТАСС в суде.

Материалы дела гласят, что обоим фигурантам предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 («Получение взятки в особо крупном размере»). Максимальное наказание по этой статье --15 лет колонии общего режима.

Источник РЕН ТВ заявил, что другие сотрудники Росавиации в деле Матюшкина-Ларионова не фигурируют.

Он добавил, что предприниматель хотел дать взятку за победу в государственном конкурсе закупок. Однако чиновник якобы запросил слишком много, и бизнесмен заявил на него в полицию.

По словам источника, Матюшкин был задержан с поличным при получении взятки 24 декабря. Ему передали около 4,5 млн рублей. При этом донесшему на него Ларионову также грозит срок по обвинению в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере.

Матюшкин стал замглавы управления по цифровизации 17 ноября, и в тот же день к нему пришел с предложением Ларионов. Контракт, который хотел получить предприниматель, касался поставки программного обеспечения, и в сумме составлял 22,8 млн руб.

Сотрудник Росавиации задержан

Еще один сотрудник управления цифровой трансформации Росавиации был задержан для проведения следственных мероприятий. Об этом со ссылкой на Росавиацию сообщает ТАСС.

«Недавно принятый на работу сотрудник <…> задержан <…> в связи с получением «отката» от поставщика компьютерного оборудования. Руководство и сотрудники Росавиации оказывают необходимое содействие при проведении следственных действий. В рамках следственных мероприятий осуществлена выемка документов», — говорится в сообщении.

Кроме того, Росавиация опровергла сообщение Telegram-канала SHOT об обыске, якобы проведенном в кабинете главы Федерального агентства Александра Нерадько.

«У Нерадько никаких обысков не было», — передает ТАСС слова представителя ведомства.

Ранее SHOT сообщил, что в офисе Нерадько силовики проводят обыск якобы по подозрению во взяточничестве его подчиненной — начальника управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации Татьяны Кочеровой.

Кочерова заняла эту должность в возрасте 27 лет несколько месяцев назад, указано в сообщении. Она является начальником арестованного Матюшкина.

Сама Кочерова отказалась комментировать информацию о расследовании, передает SHOT, и перенаправила журналистов в пресс-службу Росавиации.

Связано ли это задержание с делом Матюшкина-Ларионова — не сообщается.

Газета «Известия» со ссылкой на собственные источники при этом сообщила, что обыски прошли во всем центральном офисе Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве.

Туда, по словам источника, прибыли более десяти сотрудников ФСБ и МВД для официального досмотра рабочих мест Татьяны Кочеровой, главы управления правового обеспечения и имущественных отношений Анны Пасько и главы Управления финансового обеспечения, бюджетного планирования и отчетности Елены Кудлаевой.

При этом, по словам анонимного источника «Известий», причиной обысков якобы стало уголовное дело о хищении бюджетных средств, предназначенных для субсидирования межрегиональных рейсов.

Однако в пресс-службе Росавиации заявили, что «данное задержание [недавно принятого на работу сотрудника] никоем образом не связано с предоставлением субсидий и мер государственной поддержки аэропортам и авиакомпаниям».