Стало известно, какое наказание может ждать экс-главу Росавиации за мошенничество

SHOT: экс-главе Росавиации Нерадько грозит до 10 лет по делу о мошенничестве

Бывшему руководителю Росавиации Александру Нерадько может грозить до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным издания, в ближайшее время суд должен избрать Нерадько меру пресечения.

3 июля бывшего главу Росавиации задержали по подозрению в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

До этого по делу был задержан его бывший заместитель Сергей Тимошенко. Он работал под руководством Нерадько с сентября 2021 года по март 2022 года. По версии следствия, Тимошенко курировал строительство и капитальный ремонт социально значимых объектов в Брянской области по муниципальным и государственным контрактам и получил от предпринимателей 4 млн рублей за покровительство.

Александр Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 года и был освобожден от должности в 2023 году. В 2022 году в его рабочем кабинете проходили обыски в рамках расследования дела о взятке. По одной из версий, незаконное вознаграждение получила заместитель начальника управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации Татьяна Кочерова. Позднее в ведомстве произошел инцидент, связанный с цифровой диверсией, в которой подозревали бывшую сотрудницу с гражданством Украины.

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