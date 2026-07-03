Бывшего главу Росавиации арестовали

Экс-главу Росавиации Александра Нерадько арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По информации канала, защита бывшего руководителя ведомства уже обжаловала решение суда об избрании меры пресечения.

3 июля стало известно о задержании Нерадько. Он подозревается в мошенничестве, связанном с государственными контрактами. Росавиацию он возглавлял с 2009 года, а в 2023 году был освобожден от должности распоряжением премьер-министра России Михаила Мишустина.

По этому же делу был задержан бывший заместитель главы Росавиации Сергей Тимошенко. По версии следствия, с сентября 2021 года по март 2022 года он курировал строительство и капитальный ремонт социально значимых объектов в Брянской области по муниципальным и государственным контрактам и получил от предпринимателей 4 млн рублей за покровительство.

В 2022 году в рабочем кабинете Нерадько проходили обыски в рамках расследования дела о взятке. По одной из версий, незаконное вознаграждение могла получить заместитель начальника управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации Татьяна Кочерова. Позже в ведомстве произошел инцидент, связанный с цифровой диверсией, в причастности к которой подозревали бывшую сотрудницу с гражданством Украины.

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