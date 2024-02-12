ФСБ провела обыски по делу о продаже самолетов в недружественные страны

Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела обыски в Росавиации по уголовному делу о незаконном выводе из-под российской юрисдикции почти 60 самолетов и вертолетов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

По данным издания, начиная с марта 2022 года десятки бортов были проданы в том числе в недружественные страны, после чего три вертолета принимали участие в боевых действиях на стороне Украины, а самолеты Ил-76 доставляли грузы с выключенными ответчиками, дабы скрыть их маршруты, указал источник, близкий к силовым структурам.

Именно эти факты, как утверждает издание, и привели к отставке в сентябре 2023 года Александра Нерадько, возглавлявшего Росавиацию в течение 14 лет.

Отмечается, что ФСБ возбудила два уголовных дела — о халатности и превышении должностных полномочий — в отношении сразу нескольких сотрудников Федерального агентства воздушного транспорта.

Ранее ФСБ рассекретила данные о расправе над членами «Молодой гвардии» в 1943 году.