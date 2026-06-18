«Бить нещадно, поставить на колени»: как Россия ответит на удары Киева по Москве

После массированной атаки украинских беспилотников на Московский регион российские официальные лица и военные эксперты выступили с рядом заявлений о дальнейших действиях Москвы. В центре внимания оказались как меры по усилению противовоздушной обороны, так и продолжение ударов по объектам, связанным с обеспечением деятельности ВСУ.

Глава МИД России Сергей Лавров на полях саммита Россия — АСЕАН заявил, что Москва продолжит наносить массированные групповые удары по объектам, имеющим военное значение для Украины.

Министр напомнил, что ранее президент России Владимир Путин поручил регулярно наносить групповые удары по ключевым военным и инфраструктурным целям Украины. Эти шаги должны стать ответом на атаку ВСУ на Московский регион, подчеркнул Лавров.

«Я считаю, что все правильные слова были сказаны, но я давно уже убежден, что слов недостаточно», — заявил министр.

«Психологическая операция»

Похожее мнение после ударов по Москве и Подмосковью высказал депутат Госдумы и генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев.

«Надо наращивать систему ПВО, а самое главное — бить противника. Бить противника нещадно. <....> уничтожить всю верхушку, разгромить все пункты управления, поставить на колени всю промышленность», — заявил парламентарий.

Гурулев подчеркнул, что необходимо уничтожать пункты управления противника и продолжать наступательные действия на фронте.

Директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов связал дальние удары ВСУ с использованием спутниковой системы Starlink . По его словам, благодаря этим технологиям украинские военные получают необходимые данные для координации атак беспилотников.

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что удары должны наноситься не только по цехам, где производятся дроны, но и по местам подготовки операторов.

Он также высказал мнение, что подготовка массированного налета на Москву велась заранее, а запуск беспилотников, предположительно, осуществлялся с территорий Черниговской и Сумской областей . Дандыкин обратил внимание, что там же концентрировались силы и для атак на другие российские регионы.

Еще одну оценку происходящему дал военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, удары по Москве — это попытка повлиять на решения президента США Дональда Трампа и мотивировать Европу поставлять дроны на Украину. Он также высказал предположение, что БПЛА по Московскому региону запускались с российских территорий.

«Атаки ВСУ на Москву — это психологическая и информационная операция. Она направлена чисто на внешнего потребителя, так как большинство дронов, как вы видите, целей в РФ не достигают. Я полагаю, что БПЛА для ударов по Московскому региону запускались с территории России так называемыми спящими ячейками», — сказал Матвийчук.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что последние атаки ВСУ не приближают контакты между Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Крупнейшая атака и ответный удар

В ночь на 18 июня Московский регион подвергся самой масштабной атаке беспилотников за два года.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете к столице были сбиты 194 украинских беспилотника. Обломки упали в нескольких районах Москвы и Подмосковья.

Сообщалось о попадании беспилотников на территорию Московского нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, обломки были обнаружены на территории торгового центра «Садовод». В Подмосковье повреждения получили жилой дом в Жуковском, частные дома в Электростали, Чехове и Павловском Посаде, а также кровля торгового центра «Белая Дача» в Котельниках.

Спустя несколько часов Министерство обороны России сообщило о нанесении группового удара по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, которые используются в интересах ВСУ.

В военном ведомстве уточнили, что для атаки применялись высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники большой дальности.