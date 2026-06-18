Глава МИД Эстонии язвительно прокомментировал налет на Москву: «Фото дня»

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на своей странице в соцсети Х язвительно прокомментировал масштабный налет дронов ВСУ на Москву.

Цахкна приложил кадр с последствиями удара, написав, что «Сегодняшнее фото дня сделано в Москве».

18 июня силы ПВО сбили уже 194 БПЛА, летящих на московскую столицу. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, один из дронов упал на торговый центр «Садовод». Люди не пострадали. Кроме того, нескольким БПЛА удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода. В настоящее время на НПЗ устраняют последствия атаки. На фоне атак БПЛА в аэропортах Домодоедово и Внуково ввели ограничения на прием и отправку самолетов.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Вооруженным силам России необходимо наносить удары по транспортной инфраструктуре Украины, чтобы прекратить налеты беспилотников на регионы РФ. Необходимо начать «воевать всерьез», приближая тем самым капитуляцию Киева, подчеркнул депутат.

Ранее в Совфеде фразой «потуги напрасны» прокомментировали налет на Москву.