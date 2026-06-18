«Снимаю шляпу перед ПВО»: военкор высказался об атаке дронов ВСУ на Москву

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что «снимает шляпу» перед силами противовоздушной обороны (ПВО) за отражение атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву. Об этом журналист сообщил в своем Telegram-канале.

«Москва. Рекордный налет. Снимаю шляпу перед ПВО. В ночь на 18 июня над Россией сбито 555 дальнобойных дронов. Над столичным регионом — 180 на эту минуту. Не сомневаюсь, что и остальные были предназначены для Москвы, но были сбиты над другими регионами», — написал военкор.

Коц добавил, что атака украинских беспилотников «шла волнами» — разведка, проверка, удар. По его словам, первый этап состоялся 16 июня, когда были сбиты 90 дронов. 17 июня прошел пробный повтор, а 18 июня — массированный удар по уже «разведанному коридору», уточнил журналист.

Несколькими часами ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Украине не удастся запугать граждан России атаками на Москву. По его словам, «террористы пытаются раскачать наше общество, вызвать недовольство населения». Сенатор заявил, что «эти потуги напрасны».

Ранее в Госдуме призвали усилить наступление в зоне СВО на фоне атак на Москву.