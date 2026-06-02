«Очевидная провокация». Интервью Собчак попросили проверить на пропаганду ЛГБТ

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина попросила МВД проверить интервью Ксении Собчак с блогером Игорем Синяком на предмет возможной пропаганды ЛГБТ. Поводом стало видео, опубликованное 1 июня, а также обращение одного из подписчиков главы ЛБИ. Собчак обвинения отвергла и заявила, что в интервью не было ни пропаганды, ни призывов, нарушающих закон. Как развивался конфликт и о чем говорят его стороны — в материале «Газеты.Ru».

Жалоба Мизулиной и ответ Собчак

Поводом для нового конфликта между Екатериной Мизулиной и Ксенией Собчак стало интервью с блогером Игорем Синяком, опубликованное 1 июня. Глава «Лиги безопасного интернета» сообщила, что получила обращение от подписчика, который назвал видео «открытой пропагандой ЛГБТ» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и попросил принять меры.

Мизулина видео изучила.

«Очевидная провокация со стороны Ксении Собчак, ничего нового. Причем эту бесовщину сознательно опубликовали в День защиты детей. Это насмешка над всеми усилиями государства по защите детей или что?»

— написала она в Telegram-канале.

Мизулина сообщила, что обратилась в МВД с просьбой провести проверку на предмет возможного распространения пропаганды движения ЛГБТ.

Собчак в ответ заявила, что не собирается писать «доносы» на оппонентов. Журналистка подчеркнула, что в интервью не было ни пропаганды, ни каких-либо призывов, а речь шла лишь о разговоре с человеком, который выглядит так, как считает нужным.

«И если вы хотите и дальше, чтобы из страны уезжали все, кто боится ваших законов, — то вы на правильном пути. Но тогда не надо прикрываться детьми и их защитой.

А просто признайте свою гомофобию. Потому что я общаюсь с людьми изо всех регионов России, из городов и глухих деревень, и понимаю, что гомофобии у них нет. А у чиновников есть», — парировала Собчак.

«Путь в Европу будет заказан»

После ответа журналистки Екатерина Мизулина опубликовала еще одно обращение, в котором подробно объяснила свою позицию. Глава «Лиги безопасного интернета» заявила, что не понимает, почему в День защиты детей внимание было уделено интервью с Игорем Синяком, а не другим темам.

«Не потому ли, что кадры из Старобельска не дадут такого же хайпа? Или из-за того, что путь в «Европы» после интервью из ЛНР будет заказан?»

— написала Мизулина.

По ее мнению, в праздничный день можно было рассказать о талантливых школьниках, участниках «Движения первых», или о матерях, которые в одиночку воспитывают детей. Вместо этого, считает она, авторы интервью вновь сделали ставку на провокационный контент.

«Что сейчас должно остаться в головах детей, которые увидят это интервью в рекомендациях, хотят они того или нет? Что это якобы «норма», что дядечка может ходить в женском платье, а потом, как оказывается, в таком виде еще и насиловать детей, как это произошло в Приморье?» — задалась вопросом глава ЛБИ.

Завершая обращение, Мизулина подчеркнула, что искренне не понимает смысла подобных публикаций и заявила, что аналогичные вопросы ей в течение дня задавали многие подписчики.

«Мажорка окончательно потерялась»

Свое мнение об интервью с Синяком высказал и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. В Telegram-канале он заявил, что новый выпуск с участием блогера Игоря Синяка может привлечь внимание надзорных органов.

Бородин считает, что интервью затрагивает темы, которые могут быть расценены как нарушение действующего законодательства о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей. По его мнению, авторы ролика сознательно поднимают вопросы гендерной идентичности и тем самым провоцируют общественную дискуссию.

«Мажорка в своей вседозволенности окончательно потерялась и всерьез считает, что ей-то можно выводить на экраны мужика в юбке*, который рассуждает на тему «мужчина он или женщина», — и это, мол, не пропаганда нетрадиционных ценностей»,

— заявил Бородин.

Он также напомнил, что ранее Роскомнадзор уже предъявлял претензии к контенту Собчак схожей тематики. По его словам, одно из интервью впоследствии было удалено, однако нынешняя ситуация, как считает Бородин, может вновь стать предметом внимания надзорного ведомства.

«Ну что ж, обратный отсчет пошел. 3..2..1. Уверен, Роскомнадзор сработает как положено», — написал он.

Кто такой Игорь Синяк

Игорь Синяк — один из самых известных и одновременно самых скандальных бьюти-блогеров русскоязычного сегмента интернета. Широкую популярность ему принесли ролики о конфликтах и сплетнях в блогерской среде, а также паблик «ВПШ» во «ВКонтакте», который неоднократно критиковали за травлю блогеров и публикацию недостоверной или провокационной информации.

Сейчас Синяк живет во Франции. В интервью Ксении Собчак он рассказал, что его семья переехала из Краматорска (тогда еще Украина) в Россию еще в 1990-е годы. По словам блогера, причиной стала тяжелая экономическая ситуация. Отец получил предложение о работе в Воркуте, после чего семья уехала, имея при себе лишь одну сумку вещей. Отвечая на вопрос Собчак, была ли бедность главной причиной переезда, Синяк заявил: «Абсолютно да».

Во время беседы блогер также рассказал о громком ограблении, которое произошло в начале этого года во Франции. Тогда двое вооруженных мужчин проникли в его дом и похитили украшения и сумки общей стоимостью около €600 тыс. Синяк говорил, что считает преступление заранее спланированным, потому что злоумышленники точно знали, где находятся ценные вещи.

По словам блогера, французская полиция смогла установить личности предполагаемых исполнителей нападения.

«Я благодарен полиции за их работу по моему делу. Не знаю, связано ли это с медийной популярностью истории, но дело продвигается позитивно. Воров нашли», — рассказал Синяк.

Он добавил, что уже участвовал в процедуре опознания подозреваемых, а сейчас следствие занимается поиском возможных заказчиков преступления.