Известный блогер вспомнил, как бедность вынудила его семью уехать с Украины в Россию

Блогер Синяк рассказал, что его семья переехала с Украины в РФ из-за бедности

Блогер Игорь Синяк рассказал в YouTube-интервью Ксении Собчак о переезде из Украины в Россию в детстве.

Синяк уточнил, что его семья покинула Краматорск в 90-е годы из-за тяжелой экономической ситуации. Его отцу предложили работу в Воркуте, и семья спешно покинула страну, имея лишь одну сумку с вещами.

Собчак спросила у блогера, была ли бедность главной причиной переезда, и Синяк ответил: «Абсолютно да».

Игорь Синяк — известный скандальный бьюти-блогер. Он получил наибольшую популярность по роликам, в которых обсуждал сплетни блогерского мира, а также собственному паблику во «ВКонтакте» «ВПШ». «ВПШ» не раз подвергался критике за травлю блогеров и распространение ложной и провокационной информации об известных личностях интернета.

Сейчас Синяк живет во Франции. В начале января он сообщил, что в его дом проникли двое вооруженных мужчин и украли ценные вещи и украшения на €600 тыс. Блогер считает, что ограбление было спланировано, поскольку преступники знали, где находятся его ценные сумки и украшения.

