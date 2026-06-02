«Это насмешка?»: Мизулина обратилась в МВД из-за интервью Собчак

Глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина призвала МВД России проверить интервью журналистки Ксении Собчак с блогером Игорем Синяком на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Свое возмущение она высказала в Telegram-канале.

«Обратились в МВД с просьбой провести проверку на предмет распространения пропаганды экстремистского движения ЛГБТ», — написала Мизулина.

Глава ЛБИ назвала интервью Собчак с Синяком «очередной провокацией» журналистки. Она выразила мнение, что Собчак сознательно опубликовала «эту бесовщину» в День защиты детей 1 июня.

«Это насмешка над всеми усилиями государства по защите детей или что?» — задалась вопросом Мизулина.

Игорь Синяк — бьюти-блогер, получивший наибольшую популярность благодаря роликам, в которых он обсуждал сплетни блогерского мира, а также собственному паблику в соцсети «ВКонтакте» под названием «ВПШ». «ВПШ» не раз подвергался критике за травлю блогеров и распространение ложной и провокационной информации об известных личностях интернета.

Сейчас Синяк живет во Франции. В начале января он сообщил, что в его дом проникли двое вооруженных мужчин и украли ценные вещи и украшения на сумму €600 тысяч. Блогер считает, что ограбление было спланировано, поскольку преступники знали, где находятся его ценные сумки и украшения.

Ранее Игорь Синяк вспомнил, как бедность вынудила его семью уехать с Украины в Россию.