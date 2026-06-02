Бородин о Собчак: «Мажорка в своей вседозволенности окончательно потерялась»

Глава ФПБК Бородин просит проверить новый выпуск Собчак на пропаганду ЛГБТ
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Глава ФПБК Виталий Бородин опубликовал пост в Telegram-канале, в котором заявил о возможном нарушении законодательства в новом выпуске Ксении Собчак.

По мнению Бородина, интервью Собчак с блогером Игорем Синяком может подпадать под действие нормы о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей.

«Мажорка в своей вседозволенности окончательно потерялась и всерьез считает, что ей-то можно выводить на экраны мужика в юбке, который рассуждает на тему «мужчина он или женщина», — и это, мол, не пропаганда нетрадиционных ценностей», — сказал он.

Глава ФПБК считает, что этот материал может привлечь внимание Роскомнадзора. Бородин также напомнил, что ранее надзорный орган уже направлял претензии в адрес Собчак из‑за контента с похожей тематикой. Интервью с Сергеем Григорьевым‑Апполоновым впоследствии было удалено с платформ.

Игорь Синяк — известный скандальный бьюти-блогер. Он получил наибольшую популярность по роликам, в которых обсуждал сплетни блогерского мира, а также собственному паблику во «ВКонтакте» «ВПШ». «ВПШ» не раз подвергался критике за травлю блогеров и распространение ложной и провокационной информации об известных личностях интернета.

