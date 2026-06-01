Игорь Синяк рассказал, как расследуется ограбление его квартиры во Франции

Блогер Игорь Синяк сообщил в интервью Ксении Собчак, что полиция Франции успешно расследует вооруженное ограбление его квартиры. Выпуск опубликован на YouTube.

«Я благодарен полиции за их работу по моему делу. Не знаю, связано ли это с медийной популярностью истории, но дело продвигается позитивно. Воров нашли», — заявил инфлюэнсер.

Синяк рассказал, что участвовал в опознании подозреваемых, и это было «страшно, как в фильмах».

«Главное, что исполнителей нашли. Сейчас ищут заказчиков. Дело передают в суд, и мы сможем ознакомиться с материалами», — добавил блогер.

По словам Синяка, в результате ограбления у него украли украшений и сумок на €600 тысяч.

В начале января Синяк сообщил, что ночью в его дом проникли двое вооруженных мужчин. Оба были темнокожими. Он предположил, что ограбление было спланировано. По его словам, преступники знали, где находятся его ценные сумки и украшения.

Игорь Синяк — известный скандальный бьюти-блогер. Он получил наибольшую популярность по роликам, в которых обсуждал сплетни блогерского мира, а также собственному паблику во «ВКонтакте» «ВПШ». «ВПШ» не раз подвергался критике за травлю блогеров и распространение ложной и провокационной информации об известных личностях интернета.

