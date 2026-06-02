Собчак ответила Мизулиной: «Просто признайте свою гомофобию!»

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак отреагировала в Telegram-канале на призыв главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной проверить ее интервью с Игорем Синяком на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Собчак отметила, что в России есть люди, которые одеваются как ее герой, чьи действия никак не нарушают закон об ЛГБТ.

«Есть четкий закон, и он нарушен нами не был — никакой пропаганды чего-либо и призывов в видео нет. А есть разговор с человеком. С таким же, как мы, просто который выглядит так, как ему нравится», — заявила журналистка.

По словам Собчак, подобные высказывания лишь подталкивают некоторых людей уезжать из страны.

«Просто признайте свою гомофобию. Потому что я общаюсь с людьми изо всех регионов России, из городов и глухих деревень, и понимаю, что гомофобии у них нет. А у чиновников есть», — заключила она.

До этого глава ЛБИ назвала интервью Собчак с Синяком «очередной провокацией» журналистки. Она выразила мнение, что Собчак сознательно опубликовала «эту бесовщину» в День защиты детей 1 июня.

Игорь Синяк — бьюти-блогер, получивший наибольшую популярность благодаря роликам, в которых он обсуждал сплетни блогерского мира, а также собственному паблику в соцсети «ВКонтакте» под названием «ВПШ». «ВПШ» не раз подвергался критике за травлю блогеров и распространение ложной и провокационной информации об известных личностях интернета.

