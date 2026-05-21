Появились кадры после массового ДТП, которое устроили пьяный сын бизнесмена

Сын бизнесмена Корнилова отправился в ресторан после ДТП и попал на камеру

В Нижнем Новгороде пьяный сын бизнесмена Корникова отправился отдыхать в ресторан после ДТП. Кадры с нарушителем опубликовал Telegram-канал 112.

«На кадрах — нижегородский мажор Сергей Корнилов, который устроил массовое ДТП. Он прилег «отдохнуть» в кафе»,— говорится в публикации.

Элитный автомобиль Сергея Корнилова изъяли. В беседе с журналистами молодой человек заявил, что в момент аварии находился в трезвом состоянии.

ДТП произошло 21 мая. Сергей Корнилов, сын бизнесмена, разбился на элитном кабриолете Mercedes-Benz SL на Похвалинском съезде. Молодой человек не справился с управлением и устроил массовое ДТП. На опубликованных кадрах видно, что дорогая иномарка с оторванным колесом стоит у тротуара, еще два автомобиля получили повреждения.

Перед аварией водитель выложил в соцсети видео, где сидит в ресторане и употребляет алкоголь. Затем он сел за руль и сообщил подписчикам, что находится в состоянии опьянения. На место столкновения прибыли сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Сергей Александрович Корнилов, отец водителя, занимал пост генерального директора ГК «Луидор»: коммерсанта не стало в августе 2024 года. Компания предпринимателя занимается выпуском металлоизделий и спецтехники, а также реализацией и техническим обслуживанием автомобилей.

