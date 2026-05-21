Пьяный сын бизнесмена отказался от анализов на алкоголь после массового ДТП

Сын бизнесмена Сергея Корнилова отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения после ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«После аварии 21-летний мажор поехал в ресторан, где продолжил выпивать, общаться с подписчиками и ругаться с местными жителями в городских чатах», – говорится в публикации.

По данным канала, пока Корнилов-младший ведет расточительный образ жизни, бизнес его отца оказался на грани краха. Одна из ранее принадлежавших мужчине фирм признана банкротом и имеет крупную задолженность. Финансовый управляющий полагает, что Корнилов-старший намеренно довел компанию до разорения, выводя средства на счета родственников. В настоящее время он пытается привлечь семью к субсидиарной ответственности и взыскать с них около 180 млн рублей.

21 мая Сергей Корнилов, сын бизнесмена, разбился на элитном кабриолете Mercedes-Benz SL на Похвалинском съезде. Молодой человек не справился с управлением и устроил массовое ДТП. На опубликованных кадрах видно, что дорогая иномарка с оторванным колесом стоит у тротуара, еще два автомобиля получили повреждения.

