На нижегородского мажора, устроивший массовое ДТП, завели уголовное дело

Baza: на сына бизнесмена Корнилова завели уголовное дело после массового ДТП

Сын нижегородского бизнесмена Сергей Корнилов стал фигурантом уголовного дела после аварии. Об этом сообщает Baza.

В действиях молодого человека следователи усмотрели признаки хулиганства.

На ситуацию обратил внимание председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области Ахметшину А.С. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», – сообщается в публикации управления СК по региону.

Авария произошла 21 мая. По данным СМИ, находясь за рулем, сын предпринимателя не справился с управлением элитным кабриолетом и спровоцировал ДТП с участием других автомобилей.

При этом за некоторое время до произошедшего молодой человек опубликовал в соцсетях кадры того, как употребляет спиртное в одном из местных заведений.

Фигурант дела является сыном Сергея Корнилова, который руководил ГК «Луидор», но в 2024-м году его не стало.

Ранее выяснилось, что разбитый Корниловым кабриолет Mercedes-AMG SL 63 оказался вторым таким автомобилем, который серьезно пострадал в аварии на улицах Нижнего Новгорода.