Сын бизнесмена Корнилова принес извинения после массового ДТП

Сергей Корнилов, сын бизнесмена, принес извинения после массового ДТП. Видео опубликовал Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».

«Я недавно совершил в состоянии алкогольного опьянения аварию на Похвалинском съезде, позже нелестно это прокомментировал. Сейчас нахожусь в реабилитационном центре для алкоголиков в связи с долгим употреблением алкогольных напитков. Все сказанные мною слова по поводу аварии не являются истинными», – сказал Корнилов.

ДТП произошло 21 мая. Сергей Корнилов, сын бизнесмена, разбился на элитном кабриолете Mercedes-Benz SL. Молодой человек не справился с управлением и устроил массовую аварию. На опубликованных кадрах видно, что дорогая иномарка с оторванным колесом стоит у тротуара, еще два автомобиля получили повреждения.

Перед ДТП водитель выложил в соцсети видео, где сидит в ресторане и употребляет алкоголь. Затем он сел за руль и сообщил подписчикам, что находится в состоянии опьянения.

Сергей Александрович Корнилов, отец водителя, занимал пост генерального директора ГК «Луидор»: коммерсанта не стало в августе 2024 года. Компания предпринимателя занимается выпуском металлоизделий и спецтехники, а также реализацией и техническим обслуживанием автомобилей.

