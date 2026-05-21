«Для матери это большое горе»: мать мажора Корнилова прокомментировала ДТП

Мать Сергея Корнилова, устроившего массовое ДТП на кабриолете, не знает, где сын

Мать Сергея Корнилова, который устроил массовое ДТП на трассе в Нижнем Новгороде, откровенно призналась, что не знает, где сейчас ее сын и чем руководствуются его поступки, сообщает РЕН ТВ.

«Вы не вовремя пришли. Для любой матери это большое горе», — сказала она РЕН ТВ.

Самого молодого человека журналисты заметили спящим на веранде одного из ресторанов Нижнего Новгорода. На кадрах видно, как Корнилов отдыхает в заведении уже после аварии.

ДТП произошло 21 мая. Сергей Корнилов, сын бизнесмена, разбился на элитном кабриолете Mercedes-Benz SL на Похвалинском съезде. Молодой человек не справился с управлением и устроил массовое ДТП. На опубликованных кадрах видно, что дорогая иномарка с оторванным колесом стоит у тротуара, еще два автомобиля получили повреждения.

Перед аварией водитель выложил в соцсети видео, где сидит в ресторане и употребляет алкоголь. Затем он сел за руль и сообщил подписчикам, что находится в состоянии опьянения. На место столкновения прибыли сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Сергей Александрович Корнилов, отец водителя, занимал пост генерального директора ГК «Луидор»: коммерсанта не стало в августе 2024 года. Компания предпринимателя занимается выпуском металлоизделий и спецтехники, а также реализацией и техническим обслуживанием автомобилей.

