Стало известно, куда направили самолеты из Москвы из-за атаки беспилотников

Аэропорт Нижнего Новгорода принял 15 рейсов, которые направлялись в Москву, но были вынуждены изменить маршрут из-за введенных в столице ограничений. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани в Telegram-канале.

Отмечается, что нижегородский аэропорт «Чкалов» был выбран в качестве главного запасного аэропорта московского авиаузла. В пресс-службе уточнили, что с пассажирами московских рейсов работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта, им выдаются еда и напитки.

Минувшей ночью аэропорты Москвы вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в связи с угрозой атаки БПЛА. Пассажирам объяснили, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов. В частности, в аэропорту Шереметьево призывали людей быть готовыми к корректировке в расписании и более длительному ожиданию, в том числе на борту самолета.

Атака БПЛА на Москву, которая началась в полночь 17 мая, стала самой масштабной более чем за год. ТАСС на основе данных мэра столицы Сергея Собянина подсчитал, что за ночь на подлете к городу ликвидировали 81 БПЛА. Всего за последние сутки средства противовоздушной обороны уничтожили более 120 дронов противника, пытавшихся атаковать Москву.

Ранее Белоусов оценил эффективность российских систем ПВО.