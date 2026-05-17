В Лобне при ночной атаке БПЛА пострадал человек

Жительница Лобни получила осколочные ранения во время ночной атаки ВСУ
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Жительница Лобни пострадала во время ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Московский регион. Об этом сообщила глава городского округа Анна Кротова в Telegram-канале.

По ее словам, у пострадавшей диагностировали осколочные ранения. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь.

Кроме того, в Лобне в результате падения обломков сбитых БПЛА и взрывной волны повреждены около пяти многоквартирных домов (в основном выбиты окна) и более 20 автомобилей.

До этого ТАСС сообщил, что атака беспилотников на Москву, которая началась в полночь 17 мая, стала самой масштабной более чем за год. Агентство, взяв в основу данные мэра столицы Сергея Собянина, подсчитало, что за ночь на подлете к городу ликвидировали 81 БПЛА. При этом за последние сутки, по данным мэра, силы ПВО уничтожили более 120 БПЛА.

До этого самой крупной атакой 2026 года считалась атака 14 марта. Тогда, по данным Собянина, на подлете к столице уничтожили 65 вражеских дронов. На следующие сутки, 15 марта, силы ПВО сбили еще 54 дрона, а в период с 02:00 до 11:00 мск 16 марта уничтожили еще 42 БПЛА.

Ранее в Московской области из-за атаки беспилотников не выжили три мирных жителя.

 
