В Москве два аэропорта изменили режим работы на фоне атаки беспилотников

Два московских аэропорта изменили режим работы на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на столицу России. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

»Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней», — говорится в заявлении.

Пресс-служба подчеркнула, что меры были приняты с целью обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 17 мая мэр Москвы Сергей Собянин несколько раз сообщал о ликвидации украинских дронов на подлете к городу. Утром он заявил, что дежурные средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехватили и уничтожили более 120 беспилотников, пытавшихся атаковать российскую столицу. По словам градоначальника, отражение массированного налета БПЛА до сих пор продолжается. На места падения обломков сбитых летательных аппаратов выезжали сотрудники оперативных служб.

Ранее на территории аэропорта Шереметьево нашли фрагменты БПЛА.

 
