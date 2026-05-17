В Истре беспилотник повредил контактную сеть на железной дороге

В Истре электрички перестали ходить после атаки беспилотника

В Истре при атаке беспилотника была повреждена контактная сеть на железной дороге. Об этом сообщила глава муниципалитета Татьяна Витушева в мессенджере «Макс».

«В ходе отражения атаки БПЛА были повреждены элементы контактной сети на железнодорожном перегоне около железнодорожной станции «Устиновка», — предупредила она.

В связи с произошедшим временно прекращено движение электричек в обе стороны.

Для пассажиров организовано движение автобусов от станции «Румянцево» до станции «Волоколамск», проинформировала глава Истры.

Утром 17 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о крупной атаке БПЛА на регион. По его данным, в Истре беспилотник попал в несколько жилых домов — в многоквартирный и шесть частных, пострадали трое мужчин и одна женщина.

В этот же день Москва подверглась самой масштабной атаке дронов.

Ранее дрон повредил несколько квартир в Химках.