В Истре беспилотник повредил контактную сеть на железной дороге

В Истре при атаке беспилотника была повреждена контактная сеть на железной дороге. Об этом сообщила глава муниципалитета Татьяна Витушева в мессенджере «Макс».
«В ходе отражения атаки БПЛА были повреждены элементы контактной сети на железнодорожном перегоне около железнодорожной станции «Устиновка», — предупредила она.
В связи с произошедшим временно прекращено движение электричек в обе стороны.
Для пассажиров организовано движение автобусов от станции «Румянцево» до станции «Волоколамск», проинформировала глава Истры.
Утром 17 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о крупной атаке БПЛА на регион. По его данным, в Истре беспилотник попал в несколько жилых домов — в многоквартирный и шесть частных, пострадали трое мужчин и одна женщина.
В этот же день Москва подверглась самой масштабной атаке дронов.
Ранее дрон повредил несколько квартир в Химках.