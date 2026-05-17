В подмосковном Сергиевом Посаде после атаки БПЛА выявили повреждения

Четыре дома и три машины в Сергиевом Посаде получили повреждения при атаке БПЛА

Частные жилые дома и автомобили получили повреждения в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом в своем Telegram-канале написала глава данного городского округа Оксана Ероханова.

«В нашем округе в результате падения беспилотника обломками повреждено четыре частных дома и три автомобиля», — говорится в заявлении.

Никто из людей не пострадал. В данный момент на местах происшествий работают сотрудники оперативных служб.

Ероханова на фоне произошедшего призвала жителей сохранять спокойствие. Также она попросила граждан не подходить к фрагментам БПЛА в случае их обнаружения и не снимать на телефон.

В ночь на 17 мая столичный регион подвергся массированной атаке украинских дронов. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, силы противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили более 120 беспилотников, пытавшихся нанести удары по городу. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что два человека в Мытищах получили несовместимые с жизнью травмы. Также не удалось спасти женщину, пострадавшую при попадании БПЛА в частный дом в Химках. В Истре пострадали трое мужчин и одна женщина.

Ранее на территории московского аэропорта Шереметьево нашли обломки БПЛА.