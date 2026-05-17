Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В подмосковном Сергиевом Посаде после атаки БПЛА выявили повреждения

Четыре дома и три машины в Сергиевом Посаде получили повреждения при атаке БПЛА
Telegram-канал «Оксана Ероханова»

Частные жилые дома и автомобили получили повреждения в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом в своем Telegram-канале написала глава данного городского округа Оксана Ероханова.

«В нашем округе в результате падения беспилотника обломками повреждено четыре частных дома и три автомобиля», — говорится в заявлении.

Никто из людей не пострадал. В данный момент на местах происшествий работают сотрудники оперативных служб.

Ероханова на фоне произошедшего призвала жителей сохранять спокойствие. Также она попросила граждан не подходить к фрагментам БПЛА в случае их обнаружения и не снимать на телефон.

В ночь на 17 мая столичный регион подвергся массированной атаке украинских дронов. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, силы противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили более 120 беспилотников, пытавшихся нанести удары по городу. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что два человека в Мытищах получили несовместимые с жизнью травмы. Также не удалось спасти женщину, пострадавшую при попадании БПЛА в частный дом в Химках. В Истре пострадали трое мужчин и одна женщина.

Ранее на территории московского аэропорта Шереметьево нашли обломки БПЛА.

 
Теперь вы знаете
Как получить маткапитал на покупку дома в 2026 году и дадут ли выплату на дачу, недострой и участок
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!