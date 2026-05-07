Украинский дрон атаковал промышленный объект в российском регионе

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал одно из промышленных предприятий Пермского края. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в Telegram-канале.

Он уточнил, что на месте прилета вражеского БПЛА работают оперативные службы. Жертв и пострадавших нет.

Махонин также рассказал, что несколько беспилотников были сбиты в небе. На месте падения обломков работают экстренные службы. В регионе продолжает действовать режим «Беспилотной опасности». Губернатор призвал местных жителей следовать в укрытие в случае включения локальных систем оповещения.

7 мая Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотник Вооруженных сил Украины врезался в крышу жилой многоэтажки в Перми. После этого раздался взрыв.

По информации Telegram-канала Mash, всего в здании 17 этажей и четыре подъезда. В результате удара на шести верхних этажах выбило стекла. Кроме того, у здания оказалась частично разрушена кирпичная кладка.

На фоне объявленной в городе беспилотной опасности в школах началась эвакуация. Как стало известно, ученики прячутся в подвалах. Пермский аэропорт закрыли на прием и выпуск самолетов. Введен план «Ковер».

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.