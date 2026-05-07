Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Армия

Украинский дрон атаковал промышленный объект в российском регионе

Губернатор Махонин: дрон ВСУ ударил по промышленному предприятию в Пермском крае
Mbtarget/Keystone Press Agency/Global Look Press

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал одно из промышленных предприятий Пермского края. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в Telegram-канале.

Он уточнил, что на месте прилета вражеского БПЛА работают оперативные службы. Жертв и пострадавших нет.

Махонин также рассказал, что несколько беспилотников были сбиты в небе. На месте падения обломков работают экстренные службы. В регионе продолжает действовать режим «Беспилотной опасности». Губернатор призвал местных жителей следовать в укрытие в случае включения локальных систем оповещения.

7 мая Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотник Вооруженных сил Украины врезался в крышу жилой многоэтажки в Перми. После этого раздался взрыв.

По информации Telegram-канала Mash, всего в здании 17 этажей и четыре подъезда. В результате удара на шести верхних этажах выбило стекла. Кроме того, у здания оказалась частично разрушена кирпичная кладка.

На фоне объявленной в городе беспилотной опасности в школах началась эвакуация. Как стало известно, ученики прячутся в подвалах. Пермский аэропорт закрыли на прием и выпуск самолетов. Введен план «Ковер».

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

 
Теперь вы знаете
Как создать портфолио, с которым вас сразу возьмут на работу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!