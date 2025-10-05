На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач назвала первые признаки того, что у вас проблемы с печенью

Peakstock/Shutterstock/FOTODOM

Коварство заболеваний печени состоит в том, что пациент узнает о них уже на поздних стадиях. Как можно распознать первые признаки, «Газете.Ru» рассказала эксперт ГУТА КЛИНИК, гастроэнтеролог Эльвира Комкова.

«Печень часто называют «молчаливым органом», потому что в ней нет болевых рецепторов. Болевые ощущения могут исходить только от капсулы печени — плотной окружающей оболочки, которая растягивается при воспалении, отеке или росте новообразований. Именно в это время и появляется ощущение тяжести, дискомфорта или тупой боли в правом подреберье. К сожалению, происходит это не сразу, поэтому болезнь успевает прогрессировать», — объяснила она.

Другими симптомами, которые говорят о значительном поражении органа, часто на стадии цирроза или острого тяжелого гепатита, являются: пожелтение кожи, слизистых оболочек и склер глаз; потемнение мочи; обесцвечивание кала; интенсивный, мучительный зуд по всему телу; накопление жидкости в брюшной полости, приводящее к увеличению живота и чувству напряжения.

На коже пациента в это время могут появиться особые «печеночные» знаки. Например, сосудистые звездочки на лице, груди и плечах, а также покраснение ладоней, известное как «печеночные ладони». А желтые бляшки на веках или коже — это отложения холестерина.

Более ранние признаки поражения печени тоже есть, но на них мало кто обращает внимание. Тем не менее важными симптомами, сигналящими о необходимости посещения врача, являются несколько из них.

«Хроническая усталость и слабость без причины, не проходящие даже после сна и отдыха. Этот симптом является самым ранним «звоночком», но часто списывается на последствия стресса и другие проблемы. Кроме этого, тошнота, потеря аппетита, привкус горечи во рту, вздутие живота, нерегулярный стул, а также нарушения сна с дневной сонливостью и ночной бессонницей, ухудшение памяти и концентрации, раздражительность и апатия. Стоит обратить внимание на легкое появление синяков, а также появление мелких жировиков на веках и коже и неприятный сладковатый «печеночный» запах изо рта. Еще один симптом — необъяснимая потеря веса», — рассказала она.

Хорошая новость для пациентов состоит в том, что печень — уникальный орган с феноменальной способностью к регенерации, поэтому часто проблемы с ней обратимы.

«Хорошо поддаются лечению острые вирусные гепатиты А и Е, лекарственные и токсические гепатиты при условии прекращении воздействия яда, а также застой желчи. Жировую болезнь можно победить, если больной следит за своим весом. В большинстве случаев удается взять под контроль хронические вирусные гепатиты В и С, а также аутоиммунные гепатиты. Современной медицине обычно удается справиться с циррозом печени в сформировавшейся стадии, значительно продлив жизнь пациента, а также с раком печени», — отметила эксперт.

По словам врача, предупредить заболевания печени гораздо проще, чем вылечить.

«Для этого важно не злоупотреблять парацетамолом и не принимать никаких лекарств без назначения врача. Отказ от алкоголя и жирной, жареной, острой пищи в сочетании с контролем массы тела является основой профилактики. Не менее важно защититься от гепатита В с помощью вакцинации, а также избегать заражения гепатитом С с помощью барьерной контрацепции и использования одноразовых медицинских инструментов. Даже при отсутствии жалоб раз в год стоит проходить диспансеризацию и сдавать «печеночные пробы»: АЛТ, АСТ, ГГТ, билирубин, щелочную фосфатазу, а также делать УЗИ брюшной полости. При появлении любых настораживающих симптомов стоит как можно раньше показаться врачу, не дожидаясь явных проблем», — резюмировала врач.

Ранее были названы продукты, провоцирующие ожирение печени.

