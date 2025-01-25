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Россия попросила помощь у другой страны с уголовным делом против Смольянинова

РИА: Россия попросила помощи с уголовным делом у страны, где живет Смольянинов
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Российские правоохранители попросили страну, где находится актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов), помочь в расследовании уголовного дела против него о фейках об армии РФ и возбуждении ненависти. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«Запрос о правовой помощи в рамках расследования уголовного дела в отношении Смольянинова был направлен в государство, где фигурант находится», — сказал собеседник агентства.

Предположительно, артист пребывает в Латвии. Агентство отметило, что неделю назад он опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеозапись с геотегом Юрмалы.

29 октября Басманный суд Москвы заочно арестовал Смольянинова за фейки о Вооруженных силах РФ. Мера пресечения была избрана на срок два месяца, который будет исчисляться с момента экстрадиции артиста в Россию либо с момента его задержания на территории РФ.

13 января 2023 года Минюст РФ внес Смольянинова в реестр иностранных агентов. А в мае того же года актера включили в список террористов и экстремистов.

Ранее Смольянинов рассказал о падении доходов в эмиграции.

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