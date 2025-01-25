Государство, где находится Смольянинов, отказало России в правовой помощи

Страна, где находится актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов), отказала в правовой помощи российским следователям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Компетентные органы иностранного государства отказали в запросе», — сказал собеседник агентства.

Незадолго до этого сообщалось, что российские правоохранители попросили страну, где находится Смольянинов, помочь в расследовании уголовного дела против него о фейках об армии РФ и возбуждении ненависти. Предположительно, актер пребывает в Латвии.

29 октября 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Смольянинова за фейки о Вооруженных силах РФ. Мера пресечения была избрана на срок два месяца, который будет исчисляться с момента экстрадиции артиста в Россию либо с момента его задержания на территории РФ.

13 января 2023 года Минюст РФ внес Смольянинова в реестр иностранных агентов. А в мае того же года актера включили в список террористов и экстремистов.

Ранее Смольянинов едва не подрался с россиянином в Берлине.