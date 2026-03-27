В правительстве назвали дату открытия пострадавших от мазута черноморских пляжей

Вице-премьер Савельев: очищенные от мазута черноморские пляжи откроются 1 июня
Telegram-канал «Оперативный штаб - Краснодарский край»

Пострадавшие от разлива мазута пляжи в районе Керченского пролива планируется открыть для отдыхающих с 1 июня. Об этом сообщил зампред правительства РФ Виталий Савельев информационной службе «Вести».

По его словам, в зоне загрязнения убрано более 90% мазута, и теперь «вода пригодна для использования».

«Я думаю, что все будет по плану и мы откроем пляжи к 1 июня текущего года для наших граждан», — поделился вице-премьер.

Для отдыха и купания пригодны восемь пострадавших от мазута галечных пляжей в районе Анапы, утверждает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Савельев ранее заверял, что решение об открытии пляжей будет приниматься на основании исследований Роспотребнадзора, и оценивал прогноз по этому поводу как благоприятный.

При этом мэр Анапы Светлана Маслова неделю назад заявила, что на замену утраченного в результате загрязнения пляжного песка потребуется три месяца. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) считают, что Анапа может принять до 3 млн туристов в предстоящем высоком сезоне — но только если пляжи откроют до начала мая.

Ранее на пляжи Анапы выбросило старый мазут из моря.

 
