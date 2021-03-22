«Могли потерять людей»: почему затопили станцию «Мир»

Запущенная в космос 19 февраля 1986 года станция «Мир» провела на орбите 4594 дня или 15 лет – втрое больше запланированного. За этот срок на ней побывали 104 исследователя космоса из 12 стран. Они выполнили более 16,5 тыс. экспериментов и исследований по практике проведения долгосрочных полетов. В общей сложности «Мир» пролетел более 3,6 млрд км. На станции отрабатывались методы комплексного экологического мониторинга Земли и астрономических наблюдений, были получены образцы полупроводниковых материалов со свойствами, недостижимыми в условиях земного притяжения.

Во второй половине 1990-х на «Мире» начали возникать проблемы.

Самое опасное ЧП в истории станции случилось 25 июня 1997 года, когда при проведении эксперимента по ручной стыковке грузовой корабль «Прогресс М-34» столкнулся с модулем «Спектр», в котором образовалась пробоина. Из-за аварии «Мир» лишился 40% электроэнергии, что исключило проведение почти всех научных экспериментов. В конце концов, было принято решение затопить станцию.

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Как уточнял уже в наше время Юрий Коптев, в 1999-2004 годах глава Российского авиационно-космического агентства (РАКА), «решения были приняты на основании того, что на станции начали появляться очень существенные отказы».

«Мы теряли связь, управление станцией, был пожар, — рассказывал он РИА Новости. — Мы имели целый ряд выходов из строя принципиальных систем, которые мы не моги восполнить. Мы находились в ситуации, когда мы могли потерять не просто станцию, но потерять людей, которые находились на ней».

По словам Коптева, в случае дальнейшей эксплуатации комплекса «Мир» могла повториться ситуация с неконтролируемым падением станции «Салют-7», несгоревшие фрагменты которой в феврале 1991 года упали в малонаселенных районах Чили и Аргентины.

Тем не менее, известие о подготовке затопления «Мира» более 20 лет назад вызвало широкий общественный резонанс в России. Вопрос о судьбе станции поднимался депутатами Госдумы, перед офисом РАКА устраивались демонстрации, а в СМИ руководителей агентства сравнивали с талибами (организация запрещена в России), которые в марте 2001-го взорвали статуи Будды в Афганистане.

За годы полета на «Мире» скопилось почти 11,5 тонны научной аппаратуры – более 240 образцов техники, произведенной в 25 странах.

По оценкам экспертов, в исправном состоянии находилось научное оборудование на сумму $80-90 млн. Кроме того, имелась библиотека из книг, в разное время оставленных космонавтами. Общая стоимость станции с учетом разработки, строительства и эксплуатации превышала $3 млрд. Сам «Мир» сумел заработать почти $1 млрд, причем более половины указанной суммы заплатило NASA за полеты своих астронавтов. Реклама принесла порядка $1 млн.

Последний экипаж в составе Сергея Залетина и Александр Калери побывал на «Мире» в 2000 году.

«Улетая, мы оставили станцию в нормальном работоспособном состоянии», — отмечал Калери. На его взгляд, «Мир» мог прослужить еще несколько лет, если бы космические экипажи заменяли некоторые блоки и устаревшее оборудование.

Уникальная операция по затоплению станции была проведена с помощью пристыкованного к ней грузового корабля «Прогресс».

За процессом ликвидации комплекса следил весь мир. В Центре управления полетами (ЦУП) в Королеве собрались более 100 сотрудников посольств 63 стран и около 600 российских и иностранных журналистов. Были отменены пять авиарейсов, маршрут которых пересекал опасную зону. На Западе между тем выражали обеспокоенность возможным падением обломков «Мира» на населенные пункты. При этом Австралия выступила резко против затопления. Специалисты Мельбурнского университета полагали, что крупные фрагменты упадут на территорию страны, как это случилось в 1979 году с космической лабораторией Skylab. Свою озабоченность выражала и Япония. А в США следивший за подготовкой затопления центр Министерства обороны Cheyenne Mountain еще за неделю до начала операции перешел в режим «тревога».

В Новой Зеландии специальный комитет по слежению за «Миром» заранее предупредил рыбаков об опасности. Наоборот, жители острова Тонга в Тихом океане мечтали о падении обломков на свою территорию после того, как узнали о готовности России выплатить до $200 млн за причиненный ущерб.

Трагикомичный случай произошел на Тайване, где страдавший депрессией мужчина покончил жизнь самоубийством, будучи не в силах вынести нервное напряжение, вызванное угрозой возможного падения обломков «Мира» на город Тайчжун. Тайванец совершил суицид перед могилой своего деда.

История «Мира» завершилась 23 марта 2001 года. Пристыкованный к нему космический корабль «Прогресс» придал станции последний импульс, позволивший успешно вывести ее с орбиты на высоте 159 км над Землей. Обломки станции упали в свободный от судоходства район Тихого океана около островов Фиджи между Новой Зеландией и Чили. По оценкам специалистов, до воды могло долететь от 2 до 20% общей массы комплекса.

Этот район площадью в несколько тысяч квадратных километров является кладбищем советских и российских космических аппаратов — там, начиная с 1978 года, было затоплено более 85 орбитальных конструкций.

Вместе с «Миром» на морское дно ушел Андреевский флаг, доставленный на станцию летом 1996 года одним из грузовиков «Прогресс» в честь 300-летия российского флота.

«В 9.00 голос из динамика сообщил: «Полет станции «Мир» завершен. Падение несгоревших элементов ее конструкции произошло в заданном районе Тихого океана». У сотрудников ЦУПа на глазах выступили слезы. Тем не менее, специалисты системы контроля космического пространства на всякий случай провели мониторинг космоса. И лишь через 40 минут после объявления о кончине станции, после того как стало окончательно ясно, что на орбите «Мира» не осталось, к журналистам вышли чиновники», — писал «Коммерсантъ».