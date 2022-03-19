100 лет Шуховской башне — главному гиперболоиду России

Ровно 100 лет назад архитектор Владимир Шухов достроил свое самое известное творение — телебашню гиперболоидной конструкции на Шаболовке в Москве. Изначально она должна была превзойти творение Гюстава Эйфеля, но проект был упрощен из-за нехватки металла. Вместо планируемых 350 метров башня достигла отметки в 148 метров, но все равно получила титул самого высокого строения в стране. 19 марта 1922 года она впервые начала трансляцию — первым в эфир вышел концерт русской музыки с участием Надежды Обуховой и Бориса Евлахова.

Как менялась башня — в фотогалерее «Газеты.Ru». Подробнее о непростой истории ее строительства и эксплуатации — в нашем материале.