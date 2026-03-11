Размер шрифта
В СК назвали число ракет, выпущенных ВСУ по Брянску

СК: ВСУ выпустили по Брянску не менее восьми ракет
Stringer/dpa/Global Look Press

Украинские формирования нанесли удар по Брянску, использовав не менее восьми ракет. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По данным следствия, на территории Брянска произошли попадания и взрывы около восьми ракет. В результате не менее четырех мирных жителей не смогли спасти, еще порядка 42 человек получили ранения.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром 11 марта заявил, что украинские террористы во вторник нанесли удар по городу семью ракетами. В регионе объявили день траура.

Накануне ВСУ атаковали Брянск при помощи крылатых ракет Storm Shadow класса «воздух-земля» с большой дальностью действия. Один из прилетов пришелся на завод «Кремний Эл», где производят микросхемы для мобильных устройств. Также были атакованы гражданские объекты. Украина признала ответственность за удар.

Ранее в ООН отреагировали на ракетный удар ВСУ по Брянску.

 
