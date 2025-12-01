Стало известно, каких иностранных экспонатов может лишиться Эрмитаж

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский во время интернет-встречи рассказал, каких иностранных экспонатов могут лишиться музеи мира. Об этом пишет ТАСС.

Он напомнил, что в Египте открылся большой музей, после чего египетское правительство начало требовать от музеев мира передать предметы, относящиеся к этой стране. Эти требования, подчеркнул он, очень серьезные и острые.

«Так что еще предстоит всем музеям доказывать, почему эти вещи не просто по юридическому праву, должны быть здесь, а не должны быть отправлены на родину», — сказал Пиотровский.

Он также обратил внимание на то, что в Эрмитаже есть «довольно специфическая египетская коллекция». Объясняя необходимость хранить предметы искусства и культа в разных странах мира, он рассказал о роли музеев.

Он провел аналогию в этом вопросе с музейными экспонатами из других стран, включая Россию.

«Музеи собирают мировую культуру из кусочков воедино, и если в каждой стране есть своя культура, то ваша культура начинает играть, когда она рядом с другими, а это происходит в музее», — считает гендиректор Эрмитажа.

Кроме того, Пиотровский указал на необходимость создания новой системы гарантий возврата экспонатов с иностранных выставок. Сейчас в России действует мораторий на вывоз экспонатов за границу.

