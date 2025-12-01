На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, каких иностранных экспонатов может лишиться Эрмитаж

Пиотровский: египетские коллекции могут вызвать споры о возврате экспонатов
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский во время интернет-встречи рассказал, каких иностранных экспонатов могут лишиться музеи мира. Об этом пишет ТАСС.

Он напомнил, что в Египте открылся большой музей, после чего египетское правительство начало требовать от музеев мира передать предметы, относящиеся к этой стране. Эти требования, подчеркнул он, очень серьезные и острые.

«Так что еще предстоит всем музеям доказывать, почему эти вещи не просто по юридическому праву, должны быть здесь, а не должны быть отправлены на родину», — сказал Пиотровский.

Он также обратил внимание на то, что в Эрмитаже есть «довольно специфическая египетская коллекция». Объясняя необходимость хранить предметы искусства и культа в разных странах мира, он рассказал о роли музеев.

Он провел аналогию в этом вопросе с музейными экспонатами из других стран, включая Россию.

«Музеи собирают мировую культуру из кусочков воедино, и если в каждой стране есть своя культура, то ваша культура начинает играть, когда она рядом с другими, а это происходит в музее», — считает гендиректор Эрмитажа.

Кроме того, Пиотровский указал на необходимость создания новой системы гарантий возврата экспонатов с иностранных выставок. Сейчас в России действует мораторий на вывоз экспонатов за границу.

Накануне считавшаяся утерянной более 400 лет картина Рубенса была продана на аукционе.

Ранее редкое яйцо Фаберже из коллекции Николая II уйдет с молотка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами