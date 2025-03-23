«Ходит в музей только для фото»: блогершу из Москвы не пустили в Эрмитаж из-за наряда

Эрмитаж может запретить фотосессии после скандала с блогершей из Москвы

Московская блогерша Алекса пожаловалась, что ее и ее подругу не пускали в Эрмитаж из-за того, что они «слишком нарядные». Сотрудница музея посчитала, что девушки собираются устроить коммерческую съемку, но при этом не хотят за нее платить, как того требуют правила. Блогеры уверяли, что это не так, однако впоследствии все-таки выложили фотографии из музея с отметкой магазина одежды. После резонанса в СМИ и соцсетях девушки удалили публикации, а в Эрмитаже задумались об изменении правил посещения.

«Та самая парочка, которая ходит в музей, только чтобы сделать фото»

20 марта блогер из Москвы Алекса опубликовала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором заявила, что ее и ее подругу отказались пустить в Эрмитаж, потому что они «слишком нарядны». Сотрудница музея отказалась продавать девушкам билеты, поскольку решила, что они хотят организовать коммерческую съемку. Такая услуга оплачивается отдельно и стоит до 10 тыс. рублей.

На слова девушек о том, что у них нет с собой специальной аппаратуры, кассир заявила, что фотосессию можно провести и на телефон. После она отметила, что может продать девушкам билеты, если они переоденутся в повседневную одежду. В итоге блогеров, по их словам, так и не пустили в Эрмитаж.

На момент написания этого текста ролик собрал почти шесть миллионов просмотров. Видео вызвало широкий резонанс в СМИ и соцсетях. Поначалу девушек активно поддерживали в комментариях, Алекса даже добавила себе в описание профиля фразу «та самая, которую не пустили в Эрмитаж». А также выложила еще одно видео, где показала образ, из-за которого ей отказались продавать билет.

Однако впоследствии пользователи начали замечать несостыковки в этой истории.

В профиле девушки и ее подруги, как пишет Baza, все-таки появились фотографии из Эрмитажа с рекламой магазина одежды. Затем и сам бренд выложил эти фото к себе на страницу.

«Позже упоминание бренда было удалено. Сегодня девушки удалили и сами фотографии. Также фото было удалено и со странички магазина», — уточняет Telegram-канал.

Алекса на данный момент никак не прокомментировала инцидент, а комментарии под завирусившимся роликом про Эрмитаж закрыла. Как и под другими постами, где упоминается музей. На комментарии других пользователей с просьбой прояснить ситуацию блогер также не отвечает.

При этом в профиле девушки можно найти и другие публикации, сделанные в залах музеев. Например, 21 января она выложила видео с подписью «Та самая парочка, которая ходит в музей, только чтобы сделать фото», снятое в Пушкинском музее . В конце прошлого года блогер публиковала фотографии из музея Родена в Париже, заявив, что ради этой локации она и прилетела во Францию.

Что ответили в Эрмитаже

Эрмитаж может отказаться от услуги коммерческой съемки после скандала с блогерами. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале музея.

В пресс-службе Эрмитажа назвали произошедшее провокацией, из-за которой блогер смогла «поднять рейтинг своей страницы и прорекламировать бренд, который, видимо, не нашел средств на законную рекламу».

«Новый способ заработать на имени Эрмитажа выглядит неинтеллигентно, но достаточно эффективно», — добавили там.

В публикации также говорится, что в музее постоянно проходят свадебные и постановочные фотосессии. При этом для проведения таких съемок нужно купить специальный билет, так как они требуют особого внимания Службы безопасности и смотрителей.

По словам представителей музея, подобные услуги позволяют Эрмитажу заработать деньги, покрывающие систему льгот, а также сохранять самую низкую стоимость входного билета среди крупных музеев страны.

«Эрмитаж с удовольствием дарит своим гостям незабываемые впечатления, но не готов мириться с тем, что эту возможность используют в коммерческих целях. Если количество желающих злоупотребить услугой будет расти, мы будем вынуждены отменить ее», — отмечается в Telegram-канале музея.

В правилах посещения Эрмитажа действительно есть пункт о том, что для проведения постановочной съемки нужно приобрести отдельные билеты, которые стоят от 5 до 10 тыс. рублей. При этом там указывается, что фотосессия может быть свадебной или костюмированной. К последней относится съемка «в торжественной одежде, которая соответствует обстановке парадных и экспозиционных залов музея». Любительская съемка в залах музея никак не ограничивается, за исключением мест, где она запрещена.