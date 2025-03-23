«Ходит в музей только для фото»: блогершу из Москвы не пустили в Эрмитаж из-за наряда

«Та самая парочка, которая ходит в музей, только чтобы сделать фото»
20 марта блогер из Москвы Алекса опубликовала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором заявила, что ее и ее подругу отказались пустить в Эрмитаж, потому что они «слишком нарядны». Сотрудница музея отказалась продавать девушкам билеты, поскольку решила, что они хотят организовать коммерческую съемку. Такая услуга оплачивается отдельно и стоит до 10 тыс. рублей.
На слова девушек о том, что у них нет с собой специальной аппаратуры, кассир заявила, что фотосессию можно провести и на телефон. После она отметила, что может продать девушкам билеты, если они переоденутся в повседневную одежду. В итоге блогеров, по их словам, так и не пустили в Эрмитаж.
На момент написания этого текста ролик собрал почти шесть миллионов просмотров. Видео вызвало широкий резонанс в СМИ и соцсетях. Поначалу девушек активно поддерживали в комментариях, Алекса даже добавила себе в описание профиля фразу «та самая, которую не пустили в Эрмитаж». А также выложила еще одно видео, где показала образ, из-за которого ей отказались продавать билет.
Однако впоследствии пользователи начали замечать несостыковки в этой истории.
В профиле девушки и ее подруги, как пишет Baza, все-таки появились фотографии из Эрмитажа с рекламой магазина одежды. Затем и сам бренд выложил эти фото к себе на страницу.
«Позже упоминание бренда было удалено. Сегодня девушки удалили и сами фотографии. Также фото было удалено и со странички магазина», — уточняет Telegram-канал.
Алекса на данный момент никак не прокомментировала инцидент, а комментарии под завирусившимся роликом про Эрмитаж закрыла. Как и под другими постами, где упоминается музей. На комментарии других пользователей с просьбой прояснить ситуацию блогер также не отвечает.
При этом в профиле девушки можно найти и другие публикации, сделанные в залах музеев. Например, 21 января она выложила видео с подписью «Та самая парочка, которая ходит в музей, только чтобы сделать фото», снятое в Пушкинском музее. В конце прошлого года блогер публиковала фотографии из музея Родена в Париже, заявив, что ради этой локации она и прилетела во Францию.
Что ответили в Эрмитаже
Эрмитаж может отказаться от услуги коммерческой съемки после скандала с блогерами. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале музея.
В пресс-службе Эрмитажа назвали произошедшее провокацией, из-за которой блогер смогла «поднять рейтинг своей страницы и прорекламировать бренд, который, видимо, не нашел средств на законную рекламу».
«Новый способ заработать на имени Эрмитажа выглядит неинтеллигентно, но достаточно эффективно», — добавили там.
В публикации также говорится, что в музее постоянно проходят свадебные и постановочные фотосессии. При этом для проведения таких съемок нужно купить специальный билет, так как они требуют особого внимания Службы безопасности и смотрителей.
По словам представителей музея, подобные услуги позволяют Эрмитажу заработать деньги, покрывающие систему льгот, а также сохранять самую низкую стоимость входного билета среди крупных музеев страны.
«Эрмитаж с удовольствием дарит своим гостям незабываемые впечатления, но не готов мириться с тем, что эту возможность используют в коммерческих целях. Если количество желающих злоупотребить услугой будет расти, мы будем вынуждены отменить ее», — отмечается в Telegram-канале музея.
В правилах посещения Эрмитажа действительно есть пункт о том, что для проведения постановочной съемки нужно приобрести отдельные билеты, которые стоят от 5 до 10 тыс. рублей. При этом там указывается, что фотосессия может быть свадебной или костюмированной. К последней относится съемка «в торжественной одежде, которая соответствует обстановке парадных и экспозиционных залов музея». Любительская съемка в залах музея никак не ограничивается, за исключением мест, где она запрещена.