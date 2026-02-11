Размер шрифта
Общество

Комику Сабурову грозит срок за помощь участникам СВО

Mash: комику Сабурову грозит до 12 лет тюрьмы в Казахстане за наемничество
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Стендап-комику Нурлану Сабурову грозит в Казахстане от семи до 12 лет лишения свободы по статье о наемничестве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Поводом для проведения проверки стало прошлогоднее видео, на котором комик презентовал 10 новых внедорожных мини-мотоциклов, которые он купил и передал российским военным в зону специальной военной операции (СВО). Этот ролик увидели власти Казахстана. Теперь Сабурову грозит уголовное наказание, пишет Mash.

До этого заместитель генерального прокурора Казахстана Галымжан Койгельдиев заявил, что ситуация вокруг Сабурова требует изучения. По его словам, правовую оценку деятельности юмориста должны дать сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

По данным издания Finratings.kz, в Генпрокуратуру Казахстана обратился активист Марат Турымбетов. Он потребовал проверить видео, на котором Сабуров помогает российским военным, находящимся в зоне СВО. Ролик, который распространился в соцсетях, был снят, предварительно, в июле 2025 года. В нем Сабуров рассказывает, что передал 10 мотоциклов бойцам подразделения «Легион Вагнер Истра». На видео комик выражает надежду, что мотоциклы пригодятся в боевых условиях, а военные «вернутся с победой».

Ранее Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет.
 
