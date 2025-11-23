«И пусть твой пукан разорвет». В Подмосковье осудили экс-стюардессу за оскорбление танкиста

В Подмосковье бывшую бортпроводницу Варвару Волкову отправили в колонию на семь лет за распространение фейков о российской армии. Поводом для возбуждения дела стали ее резкие высказывания в адрес ВС России. В частности, она говорила о готовности угостить военнослужащих ВСУ чаем, если они захватят Подмосковье. Кроме того, Волкова оскорбила российского танкиста Руслана Григорьева. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Экс-стюардессу «Уральских авиалиний» Варвару Волкову отправили в исправительную колонию за распространение ложной информации о Вооруженных силах (ВС) России, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.

23-летняя девушка в чате жителей деревни Сапроново в Telegram заявила, что российские военнослужащие якобы совершают «насильственные действия, направленные на уничтожение гражданского населения Украины и мирных объектов».

Кроме того, Волкова по телефону высказывала угрозы российскому танкисту — участнику специальной военной операции , которого увидела в одной из телевизионных передач. По информации Telegram-канала «Крымский СМЕРШ», им оказался Руслан Григорьев с позывным «Лисичанск». Впоследствии военнослужащий погиб в бою.

Видновский городской суд признал ее виновной по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти) и назначил наказание в виде лишения свободы на семь лет. Также Волкову лишили права создавать и администрировать сайты на три года.

«Плохой отсидки» пожелал ей Telegram-канал «Два майора», который жаловался на девушку в правоохранительные органы.

Волкова негативно высказывалась об СВО и действиях российских военных в деревенском чате с 26 декабря 2024-го по 26 января этого года, рассказывал танкист Григорьев «Двум майорам» в конце января. К посту были приложены скриншоты с сообщениями Волковой, в которых она восхваляла Украину.

«И пусть твой пукан разорвет в щепки <…> У меня друзья погибли от рук солдат российских. Почему я не могу об этом сказать?» — писала она.

Также Волкова заявила о готовности угостить украинских военнослужащих чаем, если они захватят Подмосковье. А когда девушка увидела телевизионную передачу с участием Григорьева, то «сошла с ума абсолютно».

«Узнала мои персональные данные на записи звонков. Угрожала детям, обещала прийти домой с какими-то соратниками <…> Она назвала меня лично фашистом за участие в СВО », — поделился танкист.

Кроме того, в ходе записанного телефонного звонка Волкова заявила, что ее не уволят, а «ФСБ полностью на ее стороне».

«Личное общение мне с вами омерзительно <…> Вы звоните как пьяная, глупая малолетка», — ответил ей Григорьев.

В феврале стало известно, что Волкову привлекли к административной ответственности за дискредитацию армии и пропаганду нацизма.

«Все это писал сосед»

После резонанса Волкова «плакала» и заявила, что «все это писал ее сосед», утверждала представитель регионального отделения Народного фронта, блогер Светлана Кучумова.

«Это ложь. Потому что через раз были ее собственные голосовые [сообщения]. Я их внимательно слушала. Потом я ей звонила. Голос один и тот же. Чат она после выхода поста тут же удалила, но <…> рукописи не горят», — написала Кучумова.

Другую версию о якобы непричастности Волковой представили «Два майора», опубликовав скриншот переписки с «Уральскими авиалиниями». В сообщении представитель авиаперевозчика заявил, что аккаунт Волковой «был взломан мошенниками» и она «написала заявление в правоохранительные органы».

По информации портала Е1.ru, Волкова была уволена по истечении срока трудового договора 30 июня 2025 года.

За три года с начала СВО Следственный комитет возбудил более 600 уголовных дел о распространении фейков и дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщал председатель СК Александр Бастрыкин ТАСС. В прошлом году по статье 207.3 УК РФ возбудили 141 уголовное дело, в суд направили 97 дел.