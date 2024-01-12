В Госдуму внесен проект о запрете штрафовать граждан за лайки в социальных сетях

Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты России от фракции «Новые люди» Владислав Даванков внес законопроект о запрете привлекать граждан к административной ответственности за лайки в социальных сетях. Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС.

По данным агентства, парламентарий предложил дополнить статьи Кодекса об административных правонарушениях о возбуждении ненависти и о дискредитации Вооруженных сил России примечанием, что это не касается выражения эмоций в виде выставления реакций к публикациям в соцсетях.

Как указывается в пояснительной записке, проект нацелен на гуманизацию судебной системы и уточнения правовой практики по делам, связанным с обвинительными решениями за выставление лайков к постам в интернете.

В сентябре депутаты Госдумы от партии «Новые люди» подготовили законопроект, предполагающий запрет на административные штрафы в отношении граждан за лайки и другие отметки в социальных сетях. Впоследствии правительство не поддержало инициативу.

Ранее ГД частично декриминализировала так называемый закон о репостах.