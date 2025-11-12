В Севастополе вынесли первый приговор за дискредитацию армии

Женщину осудили на 5,5 лет по первому в Севастополе делу о дискредитации армии

Севастопольский суд приговорил 38-летнюю жительницу города к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима за распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Следствие установило, что в июле 2024 года обвиняемая разместила в публичном канале популярного мессенджера сообщения, содержащие недостоверные сведения о деятельности российских военных. Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК по Республике Крым и Севастополю, суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Преступную деятельность женщины выявили сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД по Севастополю. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу, и обвиняемая полностью признала свою вину.

Кроме лишения свободы, суд ограничил женщину в праве в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов в интернете. В ходе расследования были проведены все необходимые следственные действия и судебные экспертизы.

Ранее стало известно, что толкнувшую ребенка в метро женщину штрафовали за фейки о ВС РФ.