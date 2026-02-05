Психиатр раскрыл связь нападений на школы с весенним обострением

Психиатр Сараев: нападения на школы могут быть связаны с весенним обострением

Произошедшие в последние несколько дней нападения учащихся на школы могут быть связаны с весенним обострением, однако неправильно привязывать это понятие ко всем подряд случаям. Каждую ситуацию нужно изучать индивидуально, объяснил 360.ru кандидат медицинских наук, психиатр и нарколог Марат Сараев.

Специалист отметил, что при смене сезона действительно происходит гормональная перестройка – это состояние может сказаться на психике и привести к активности. Но далеко не на все заболевания влияет фактор сезонности, подчеркнул он.

«Эти действия различного характера нельзя привязывать к таким вот общественным стигмам, — пояснил Сараев. — Надо каждый конкретный случай рассматривать под лупой с точки зрения медицинского обследования и научных данных».

Напомним, накануне ученица восьмого класса красноярской школы устроила пожар в кабинете. После этого она встала у дверей и била молотком по головам выбегающих детей. В результате пострадали шесть человек, включая учителя. Возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что девочка заранее написала в чате о подготовке нападения. По предварительным данным, она была жертвой буллинга, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

А утром 3 февраля ученик открыл стрельбу в школе в Уфе, ранив учителя истории и обществознания, подробности – по ссылке.

Ранее выяснилось, что руководству подожженной школы в Красноярске делали замечание из-за буллинга.