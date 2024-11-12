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Россиянам рассказали, чем нельзя кормить птиц

Орнитолог Коблик: птиц нельзя кормить черным хлебом и жареными семечками

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Shutterstock/FOTODOM

Для кормления птиц зимой подходят зерновые смеси и сушеные ягоды. При этом им нельзя давать черный хлеб, соленые продукты и жареные семечки. Об этом в беседе с РИАМО рассказал кандидат биологических наук, орнитолог, сотрудник зоологического музея МГУ Евгений Коблик.

Эксперт подчеркнул, что неправильное кормление птиц может нанести серьезный вред их пищеварительной системе.

«Например, птицам сложно переваривать черный хлеб в отличие от белого. Жареная пища им так же вредна, как и человеку. Соленая пища тоже нежелательна, так как птицы не приспособлены к избытку соли — в природе они не встречают больших количеств соли», — отметил Коблик.

12 ноября в России отмечается Синичкин день, учрежденный по ходатайству Союза охраны птиц РФ. Считается, что к середине последнего месяца осени синицы, чувствуя холод, начинают подлетать к человеческому жилищу. А люди мастерят для птиц кормушки.

Орнитолог, доцент Московского городского педагогического университета Андрей Резанов до этого сообщил, что в этом году аномально теплая осень повлияла на перелетных птиц, которые пока не хотят покидать Москву.

По его словам, оставшиеся в городе птицы формируют синантропные популяции, меняя «лицо» городской экосистемы. Между видами, близкими по экологическим потребностям, может возникнуть конкуренция.

Ранее россиянам объяснили, чем чревато кормление уличных голубей.

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