«Питает энергию дьявола»: россиян и их детей предложили наказывать за мат

В Казахстане начали штрафовать за мат подростков и их родителей. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в беседе с «Газетой.Ru» предложила внедрить такую практику в России, отметив, что нецензурная брань должна осуждаться обществом.

«Мне нравится этот опыт Казахстана. Я бы штрафовала родителей детей начиная с 11 лет, потому что они еще раньше начинают употреблять эти слова, и ставила бы на вид. У нас есть закон, по которому нельзя выражаться в общественных местах, но, к сожалению, это трудно фиксировать, трудно доказывать. Но здесь очень важно создать общественное порицание, что выражаться нецензурными словами — это неприлично. В моем детстве это было неприлично. У нас дома никто не выражался, у нас взрослые не выражались, мужчины всегда при женщинах не выражались. Сейчас никто никого не стесняется — идут подростки, разговаривают на этом языке, и причем идут они толпой, где есть девочки. Для моего сознания это вообще неприемлемо. У нас в семье никто не выражается. У меня папа военный, он точно все слова эти знал, но он исключительно сугубо там в своей среде, военной среде взрослых мужчин. Мы никогда с мамой это не слышали. И вообще, живя в военном городке, никогда не слышала, чтобы на улице кто-то кричал», — сказала она.

Мишонова считает, что раньше нецензурные слова ассоциировались с «асоциальными элементами», а сейчас общество смотрит на проблему «сквозь пальцы».

«Я в позиции, что за нецензурщину детей надо привлекать к ответственности. Если это совсем дети, то это можно и поставить на учет, и провести беседы, и как-то поставить на вид родителям. Можно даже, мне кажется, какой-то штраф наложить, просто чтобы была какая-то административная ответственность, родители понимали. Ребенок же редко говорит, когда не слышит этих слов. Он слышит, значит, в своем окружении, может быть, в семье, может быть, среди друзей. Можно с этой практикой, мне кажется, уже начать бороться, ну правда. Это моя позиция, просто я выросла в другом обществе. И эти нецензурные слова все время ассоциировались с какими-то асоциальными элементами, это себе позволяли люди какие-нибудь опустившиеся, глубоко выпившие и так далее. И, в общем, это никогда не поощрялось обществом в целом. А сейчас на это просто все как-то смотрят сквозь пальцы, и это неправильно», — добавила она.

По мнению Мишоновой, грубые слова «питают энергию дьявола», поэтому за их использование государство должно наказывать.

«Очень важно выработать позицию государства. Позиция государства должна быть против нецензурной речи в обществе. И чтобы можно было поставить на вид, и можно было сделать замечание, и можно было бы куда-то написать, нажаловаться, что человек выражается, зафиксировать это видео, аудио, чтобы человека наказали. Я только за это, потому что даже грубые слова, которые не признаны особо нецензурщиной, тоже засоряют наш язык. И однажды мне священник сказал, что эти слова питают энергию дьявола. Когда мы говорим их, произносим их, мы подпитываем энергию дьявола. И нам, особенно сейчас, когда мы воюем, конечно же, надо подумать про это. Нам нельзя это делать, показывать пример детям», — заключила она.

До этого Мишонова в своем Telegram-канале сообщила, что в Казахстане начали штрафовать за мат подростков, достигших 16 лет, и их родителей, если ребенку от 14 до 16 лет. Она назвала вопрос «актуальным» и призвала «работать с обществом и с детьми с самого маленького возраста».

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