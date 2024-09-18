Стала известна доля врачей-женщин в РФ

Доля женщин среди врачей составляет порядка 70%. Об этом рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова на Евразийском женском форуме, передает РИА Новости.

«В России доля женщин среди врачей составляет около 70%, и среди работников со средним медицинским образованием — почти 95%», — заявила она.

По словам Скворцовой, в настоящее время женщины успешно работают на разных медицинских направлениях и специальностях. Как отметила глава ФМБА, чаще всего специалистов женского пола можно видеть в педиатрии, акушерстве-гинекологии, а также терапии, геронтологии и других направлениях.

Среди прочего Скворцова рассказала, что в настоящее время женщины все чаще стали возглавлять проекты и инициативы в области общественного здоровья и здравоохранения. Кроме того, они влияют на политику, законодательство, а также на распределение ресурсов для улучшения здоровья человека и обеспечения активного долголетия.

Евразийский женский форум — это международная площадка для проведения диалога женщин-лидеров со всех континентов мира. В ходе мероприятия планируется поиск совместных решений по актуальным вопросам международного сотрудничества, устойчивого экономического развития, а также освоения новых технологий, обеспечения здорового образа жизни и экологической безопасности.

Ранее еще одна страна заинтересовалась БРИКС.