Россияне, британцы и Гитлер. Как мировые державы делили Антарктиду

Кто был первым?
В начале июля 1819 года экипажи шлюпов «Восток» и «Мирный» российской антарктической экспедиции во главе с Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым отправились на поиски таинственного шестого материка, о существовании которого ученые спорили несколько столетий. Через полгода, 16 января 1820-го, им открылась Антарктида. Эту дату в российской историографии принято считать днем открытия материка.
«Матерый лед чрезвычайной высоты… простирался так далеко, как могло только достигать зрение…» — писал Лазарев своему другу.
Высадиться на землю или обойти ее по кругу тогда не вышло — запасы иссякали, а зима была сурова. Моряки направилась в Австралию, запаслись продовольствием, пресной водой, дровами, и 31 октября 1820 года вновь отправились к югу. Экспедиция продолжалась полтора года. Команда обогнула материк и положила его очертания на карту.
Правда, широкую известность открытие не получило. Об экспедиции говорилось лишь в служебной переписке, а воспоминания участников путешествия были опубликованы спустя несколько лет.
Во многом поэтому первенство русских не раз ставилось под сомнение, в частности, в Великобритании. Всего через двое суток после Беллинсгаузена и Лазарева к берегам Антарктиды подошли суда британской экспедиции под руководством Эдварда Брансфилда.
Ему поручили проверить сведения торговца Уильяма Смита, который в феврале 1819-го, во время следования из Аргентины в Чили, отклонился непривычно далеко на юг и увидел берег. Впоследствии этот участок земли назвали Южными Шетландскими островами. Уже в 1821 году британская пресса торжественно сообщила об открытии.
Первая документально подтвержденная высадка на побережье Антарктиды зафиксирована в конце января 1895 года. Осуществил ее норвежский полярный исследователь Карстен Борхгревинк. Считается, что это положило начало полноценным исследованиям материка.
На протяжении всего XIX века новая территория была интересна в основном ученым и китобойному бизнесу. Серьезные споры вокруг нее разгорелись на мировой арене лишь в XX веке.
«Гитлер отправился в Антарктиду»
Первой свои территориальные претензии на Антарктиду в 1908 году заявила Великобритания. Затем к дележу территории присоединились Франция, Норвегия, Новая Зеландия, Австралия, Аргентина и Чили. О создании «немецкого антарктического сектора» заявляла и Германия. Вопрос был снят с повестки по окончании Второй мировой войны.
После поражения Германии в войне противостояние только усилилось. Подогревали его и скандалы в прессе. Так, в 1945 году в СМИ появились публикации о том, что Адольфу Гитлеру удалось сбежать в Антарктиду, где у Третьего рейха якобы была своя военная база.
Безумная теория родилась после того, как летом 1945 года в аргентинский порт Мар-дель-Плата вошла немецкая подлодка U-977.
Ее капитан Хайнц Шаффер выразил готовность сдаться в плен властям Аргентины. В ходе допроса у него спросили о затоплении бразильского парохода «Баия» и о том, не находились ли на борту «важные политические фигуры».
Подробные объяснения и судовые документы аргентинцев удовлетворили.
В ходе расследования все сказанное командиром подводной лодки подтвердилось, но обрывки информации просочились в СМИ. За свое «расследование» взялась газета города Монтевидео, «Диа».
Ничем не подтвержденными, но интригующими сведениями заинтересовались и другие страны. Шаффер предстал перед англо-американской комиссией. Его отпустили лишь после серии допросов, в ходе которых полученные сведения и документы никак не подтвердили конспирологическую теорию.
Тем не менее Антарктиду многие страны мира все чаще стали рассматривать не только как источник запасов пресной воды, нефти, каменного угля и других полезных ископаемых, но и как возможный полигон для военных испытаний.
«Россия не отказывалась от своих прав»
Претензии семи государств на антарктические территории вызвали возражения со стороны других стран. К дележу Антарктиды готовились Бразилия, Перу, Эквадор и Уругвай.
К середине XX века Советский Союз не проводил исследований на Южном континенте и был практически исключен из дискуссий о будущем материка. Такой расклад руководство страны не устраивал.
В 1949 году общее собрание Географического общества СССР приняло резолюцию, напоминавшую о приоритете русских первооткрывателей.
«Не надо забывать — и мы это подчеркиваем, что исторически за Россией и, по преемству, за СССР остается право приоритета открытия ряда земель Антарктики, — заявил президент Географического общества СССР Лев Берг. — Россия никогда не отказывалась от своих прав, и советское правительство никогда и никому не давало согласия распоряжаться территориями, открытыми русскими моряками».
Но одного первенства в открытии территории, которое к тому же регулярно оспаривалось, было мало. От ученых потребовалось в кратчайшие сроки наверстать упущенное в освоении материка, территории которого стремительно «разбирали».
Для этого в 1955 году была создана Комплексная Антарктическая экспедиция Академии наук СССР. С 7 августа 1992 года — Российская антарктическая экспедиция (РАЭ). Уже к февралю 1956-го состоялось торжественное открытие первой советской антарктической станции «Мирный», а к концу года появилось еще две.
Политическая напряженность и неопределенный статус Антарктиды осложняли работу ученых и создавали риски нового конфликта. Положить конец территориальным спорам удалось в 1959 году, когда 12 стран — участниц Международного геофизического года (Австралия, Аргентина, Бельгия, Великобритания, Новая Зеландия, Норвегия, СССР, США, Франция, Чили, ЮАС, Япония) приняли Договор об Антарктике.
Он «заморозил» территориальные претензии семи государств, заявленные ранее, и полностью запретил выдвигать новые требования. Как отмечается на официальном сайте международной организации Секретариат Договора об Антарктиде, его положений сегодня придерживаются 57 стран.
В 1991 году в дополнение к документу был подписан Мадридский протокол, запрещающий любую деятельность, связанную с минеральными ресурсами, за исключением научных исследований. Эти соглашения имеют бессрочный характер.
«Три дня я не мог выйти со станции»
Сегодня в Антарктиде бок о бок работают ученые нескольких стран. Они вместе отмечают праздники и переживают трудности. За плечами океанолога Сергея Кашина — более 10 экспедиций, в том числе две зимовочные, которые длились по году.
«В сезонных экспедициях мы изучаем течения Южного океана, его температуру, соленость воды, — рассказал ученый в беседе с «Газетой.Ru». — А на зимовке каждое утро я был должен оценивать ледовую обстановку, зарисовывать ее. Раз в десять дней — делать замеры толщины льда и брать пробы воды с разных глубин».
Выходить со станции в непогоду запрещено. При буране видимость может падать до нескольких метров, а ветер сбивает с ног даже человека крепкого телосложения.
«Я попадал в метель на станции «Мирный» — ничего не видно дальше, чем на 10 метров, кругом белая пелена, мороз -20, — вспоминает ученый.— Три дня нельзя было выйти из домиков, не говоря уже о работе, зато потом неделю со льда не выходил, потому что все замело, поломало, нужно было откапывать и восстанавливать».
С теми же трудностями сталкиваются и их иностранные коллеги.
По словам океанолога, главное правило жизни в Антарктиде — взаимовыручка. На станции российских полярников, например, есть отдельная гостевая комната для коллег из Южной Кореи.
«Аэродром находится на нашей стороне, а станция через залив, — объясняет Кашин. — Бывает, прилетели, а погода испортилась, нельзя на катере в море выйти, и они не могут добраться к себе, тогда размещаем у нас».
Не раз полярники выручали друг друга и техникой. Россияне подвозили ученых из Уругвая на «Урале» до аэродрома, а коллеги из Китая помогали нашим исследователям принять груз с баржи с помощью крана.
Любые сложности здесь, как считает Сергей, окупаются восторгом первооткрывателя, ведь Южный океан по-прежнему остается самым малоизученным. А политика — последнее, что интересует полярников. Суровые условия Антарктиды быстро учат находить общий язык.