Россияне, британцы и Гитлер. Как мировые державы делили Антарктиду 205 лет назад российские моряки отправились на поиски Антарктиды

16 июля 1819 года российские моряки отправилась на поиски неизвестной Южной земли. Через полгода плавания они открыли Антарктиду. Но свои права как первооткрывателей нового материка заявили британцы. Как соперничающие державы делили шестой континент и что об этом думают в самой Антарктиде — в материале «Газеты.Ru».

Кто был первым?

В начале июля 1819 года экипажи шлюпов «Восток» и «Мирный» российской антарктической экспедиции во главе с Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым отправились на поиски таинственного шестого материка, о существовании которого ученые спорили несколько столетий. Через полгода, 16 января 1820-го, им открылась Антарктида. Эту дату в российской историографии принято считать днем открытия материка.

«Матерый лед чрезвычайной высоты… простирался так далеко, как могло только достигать зрение…» — писал Лазарев своему другу.

Высадиться на землю или обойти ее по кругу тогда не вышло — запасы иссякали, а зима была сурова. Моряки направилась в Австралию, запаслись продовольствием, пресной водой, дровами, и 31 октября 1820 года вновь отправились к югу. Экспедиция продолжалась полтора года. Команда обогнула материк и положила его очертания на карту.

Правда, широкую известность открытие не получило. Об экспедиции говорилось лишь в служебной переписке, а воспоминания участников путешествия были опубликованы спустя несколько лет.

Во многом поэтому первенство русских не раз ставилось под сомнение, в частности, в Великобритании. Всего через двое суток после Беллинсгаузена и Лазарева к берегам Антарктиды подошли суда британской экспедиции под руководством Эдварда Брансфилда.

Ему поручили проверить сведения торговца Уильяма Смита, который в феврале 1819-го, во время следования из Аргентины в Чили, отклонился непривычно далеко на юг и увидел берег. Впоследствии этот участок земли назвали Южными Шетландскими островами. Уже в 1821 году британская пресса торжественно сообщила об открытии.

Первая документально подтвержденная высадка на побережье Антарктиды зафиксирована в конце января 1895 года. Осуществил ее норвежский полярный исследователь Карстен Борхгревинк. Считается, что это положило начало полноценным исследованиям материка.

На протяжении всего XIX века новая территория была интересна в основном ученым и китобойному бизнесу. Серьезные споры вокруг нее разгорелись на мировой арене лишь в XX веке.

«Гитлер отправился в Антарктиду»

Первой свои территориальные претензии на Антарктиду в 1908 году заявила Великобритания. Затем к дележу территории присоединились Франция, Норве­гия, Новая Зеландия, Австралия, Ар­гентина и Чили. О создании «немецкого антарктического сектора» заявляла и Германия. Вопрос был снят с повестки по окончании Второй мировой войны.

После поражения Германии в войне противостояние только усилилось. Подогревали его и скандалы в прессе. Так, в 1945 году в СМИ появились публикации о том, что Адольфу Гитлеру удалось сбежать в Антарктиду, где у Третьего рейха якобы была своя военная база.

Безумная теория родилась после того, как летом 1945 года в аргентинский порт Мар-дель-Плата вошла немецкая подлодка U-977.

Ее капитан Хайнц Шаффер выразил готовность сдаться в плен властям Аргентины. В ходе допроса у него спросили о затоплении бразильского парохода «Баия» и о том, не находились ли на борту «важные политические фигуры».

Подробные объяснения и судовые документы аргентинцев удовлетворили.

Я указал на тот факт, что мы пришли с полным комплектом торпед, и представленные нами навигационные данные тоже освобождают нас от подозрений. Ведь каждый человек на борту U-977 полностью осознавал, что агрессивные действия после победы союзников абсолютно бесцельны и могут повлечь за собой самые серьезные последствия. Хайнц Шаффер Из книги «Легендарная подлодка U-977. Воспоминания командира немецкой субмарины»

В ходе расследования все сказанное командиром подводной лодки подтвердилось, но обрывки информации просочились в СМИ. За свое «расследование» взялась газета города Монтевидео, «Диа».

Она опубликовала рассказ о том, что Гитлер отправился на борту моей подлодки сначала в Патагонию, а затем в Антарктиду. Легко понять, какой эффект это произвело во всем мире, особенно после полного провала попытки найти какой-нибудь след главы Третьего рейха под руинами рейхсканцелярии в Берлине. Слух, появившийся в Монтевидео, моментально подхватили. Газеты всего мира выходили со все более сенсационными историями. Хайнц Шаффер Из книги «Легендарная подлодка U-977. Воспоминания командира немецкой субмарины»

Ничем не подтвержденными, но интригующими сведениями заинтересовались и другие страны. Шаффер предстал перед англо-американской комиссией. Его отпустили лишь после серии допросов, в ходе которых полученные сведения и документы никак не подтвердили конспирологическую теорию.

Тем не менее Антарктиду многие страны мира все чаще стали рассматривать не только как источник запасов пресной воды, нефти, каменного угля и других полезных ископаемых, но и как возможный полигон для военных испытаний.

«Рос­сия не отказывалась от своих прав»

Претензии семи государств на антарктические территории вызвали возражения со стороны других стран. К дележу Антарктиды готовились Бразилия, Перу, Эквадор и Уругвай.

К середине XX века Советский Союз не проводил исследований на Южном континенте и был практически исключен из дискуссий о будущем материка. Такой расклад руководство страны не устраивал.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

В 1949 году общее собрание Географического общества СССР приняло резолюцию, напоминавшую о приоритете русских первооткрывателей.

«Не надо забывать — и мы это подчеркиваем, что исторически за Россией и, по преем­ству, за СССР остается право приоритета открытия ряда земель Антарктики, — заявил пре­зидент Геогра­фического общества СССР Лев Берг. — Рос­сия никогда не отказывалась от своих прав, и советское правительство никогда и никому не давало согласия распоря­жаться территориями, открытыми рус­скими моряками».

Но одного первенства в открытии территории, которое к тому же регулярно оспаривалось, было мало. От ученых потребовалось в кратчайшие сроки наверстать упущенное в освоении материка, территории которого стремительно «разбирали».

Для этого в 1955 году была создана Комплексная Антарктическая экспедиция Академии наук СССР. С 7 августа 1992 года — Российская антарктическая экспедиция (РАЭ). Уже к февралю 1956-го состоялось торжественное открытие первой советской антарктической станции «Мирный», а к концу года появилось еще две.

Политическая напряженность и неопределенный статус Антарктиды осложняли работу ученых и создавали риски нового конфликта. Положить конец территориальным спорам удалось в 1959 году, когда 12 стран — участниц Международного геофизического года (Австралия, Аргентина, Бельгия, Вели­кобритания, Новая Зеландия, Норвегия, СССР, США, Франция, Чили, ЮАС, Япония) приняли Договор об Антаркти­ке.

Он «заморозил» территориальные претензии семи государств, заяв­ленные ранее, и пол­ностью запретил выдвигать новые требования. Как отмечается на официальном сайте международной организации Секретариат Договора об Антарктиде, его положений сегодня придерживаются 57 стран.

В 1991 году в дополнение к документу был подписан Мадридский протокол, запрещающий любую деятельность, связанную с минеральными ресурсами, за исключением научных исследований. Эти соглашения имеют бессрочный характер.

Иногда публично сообщается, что срок действия Протокола «истекает» в 2048 году. Это неправильное толкование. Ни Протокол, ни Договор об Антарктике не имеют даты прекращения действия. В течение первых 50 лет после вступления Протокола в силу он может быть изменен только по единодушному согласию всех Консультативных сторон. Начиная с 2048 года любая из Консультативных Сторон может созвать конференцию по рассмотрению действия Протокола. Секретариат Договора об Антарктиде

«Три дня я не мог выйти со станции»

Сегодня в Антарктиде бок о бок работают ученые нескольких стран. Они вместе отмечают праздники и переживают трудности. За плечами океанолога Сергея Кашина — более 10 экспедиций, в том числе две зимовочные, которые длились по году.

«В сезонных экспедициях мы изучаем течения Южного океана, его температуру, соленость воды, — рассказал ученый в беседе с «Газетой.Ru». — А на зимовке каждое утро я был должен оценивать ледовую обстановку, зарисовывать ее. Раз в десять дней — делать замеры толщины льда и брать пробы воды с разных глубин».

Выходить со станции в непогоду запрещено. При буране видимость может падать до нескольких метров, а ветер сбивает с ног даже человека крепкого телосложения.

«Я попадал в метель на станции «Мирный» — ничего не видно дальше, чем на 10 метров, кругом белая пелена, мороз -20, — вспоминает ученый.— Три дня нельзя было выйти из домиков, не говоря уже о работе, зато потом неделю со льда не выходил, потому что все замело, поломало, нужно было откапывать и восстанавливать».

С теми же трудностями сталкиваются и их иностранные коллеги.

На острове Кинг-Джордж, где расположена наша станция Беллинсгаузен, до чилийцев — 100 метров. Через два километра — китайская станция, через три — уругвайская, а на другом берегу залива — корейская и аргентинская. Деление на секторы давно ушло, все открывают станции в зависимости от своей сферы интересов, и никто не говорит: «Мы вас сюда не пустим». Все живут мирно. Сергей Кашин Младший научный сотрудник отдела океанологии Арктического и антарктического научно-исследовательского института

По словам океанолога, главное правило жизни в Антарктиде — взаимовыручка. На станции российских полярников, например, есть отдельная гостевая комната для коллег из Южной Кореи.

«Аэродром находится на нашей стороне, а станция через залив, — объясняет Кашин. — Бывает, прилетели, а погода испортилась, нельзя на катере в море выйти, и они не могут добраться к себе, тогда размещаем у нас».

Не раз полярники выручали друг друга и техникой. Россияне подвозили ученых из Уругвая на «Урале» до аэродрома, а коллеги из Китая помогали нашим исследователям принять груз с баржи с помощью крана.

Любые сложности здесь, как считает Сергей, окупаются восторгом первооткрывателя, ведь Южный океан по-прежнему остается самым малоизученным. А политика — последнее, что интересует полярников. Суровые условия Антарктиды быстро учат находить общий язык.