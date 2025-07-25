В МИД назвали причины выхода РФ из Рамсарской конвенции по водно-болотным угодьям

Россия начинает процедуру выхода из Рамсарской конвенции (РК) о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение в качестве местообитаний водоплавающих птиц. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел РФ.

В МИД отметили, что с 2022 года конвенция «вышла далеко за пределы своего мандата, несмотря на ее сугубо прикладные задачи», и все чаще используется в целях, не связанных напрямую с охраной водно-болотных угодий. Несмотря на неоднократные попытки России вернуть обсуждение в конструктивное русло, призывы к соблюдению положений соглашения игнорировались.

«Регулярные попытки призвать страны-участники, а также секретариат РК придерживаться круга ведения конвенции неизменно сталкивались с откровенным саботажем», — отмечается в заявлении.

В МИД подчеркнули, что в нынешней ситуации использование механизмов Рамсарской конвенции для защиты российских водно-болотных угодий не представляется возможным. Ведомство заявило о запуске внутригосударственных процедур, необходимых для официального выхода из международного соглашения.

22 июля депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания денонсировали Конвенцию о водно-болотных угодьях.

В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что в рамках этой конвенции появился реестр указанных угодий, опираясь на который представители научного сообщества обсуждали наилучшие методы их использования. Решение о выходе из инициативы было принято в связи с излишней политизацией созданной площадки. При этом в кабмине подчеркнули, что денонсация не приведет к уменьшению внимания к объектам и обитающим там птицам.

Ранее Россия вышла из соглашения со Швецией о ядерных установках.