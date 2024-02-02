Виновата глубинная изморозь: что думают современные ученые о гибели группы Дятлова Туристическая группа под руководством Дятлова погибла в полном составе 65 лет назад

Смерть туристов под руководством Игоря Дятлова стала одной из главных тайн советской эпохи. Вокруг нее возникло множество мистификаций: сброс бомбы американским разведывательным самолетом, сорванная спецоперация КГБ, нападение Йети и множество других фантазий. Самое разумное и естественное объяснение произошедшего — это сход лавины, но ее не могло быть в той местности и она не оставила следов. Однако современные ученые считают, что совокупность факторов могла привести к сходу необычной мини-лавины, малозаметной для наблюдателя.

Необъяснимая смерть

Пропавшую в уральских горах тургруппу Дятлова обнаружили 26 февраля 1959 года, спустя почти месяц после гибели 2 февраля. Сначала на местоположение палатки указали охотники из местных племен манси, и вскоре к ней прибыла поисковая группа под руководством Бориса Слобцова. Однако в палатке никого не было, и для обнаружения тел спасателям пришлось обыскать многие километры вокруг нее. По итогам осмотра места происшествия перед следствием предстала картина одной из самых загадочных трагедий в истории СССР.

Брошенная туристическая палатка была разрезана, что указывало либо на необходимость срочно покинуть ее, либо на вооруженное нападение. Кроме того, выбежавшие из палатки люди не были надлежащим образом одеты: так, на Кривонищенко и Дорошенко было лишь нижнее белье, при том, что они находились в полутора километрах от стоянки и успели развести костер. На лежащем в трехстах метрах теле главного в группе, самого Дятлова, не было верхней одежды и обуви. Обуви не было так же у Колмогоровой и Слободина, причем у обоих виднелись следы кровотечения из носа. В целом все выглядело так, будто участники похода были вынуждены бежать из палатки в чем есть и пытались после этого выжить на морозе, разводя костры.

Обычно люди выбегают зимой на улицу без одежды лишь при чрезвычайных обстоятельствах, вроде пожара, бомбардировки или нападения бандитов. Классической опасностью в горном походе считается сход лавины, но палатка стояла на ровном месте под очень пологим склоном, — вдобавок, лавина должна оставить характерный и хорошо заметный для опытного человека след.

Бегство из лагеря

Одной из версий было нападение бандитов или жителей из местных племен. У туристов нет ничего ценного, и потому возникла версия конфликта с манси на почве того, что группа якобы осквернила их священную гору. Однако допросы жителей показали, что никто тургруппу не видел, а гора для совершения обрядов находится в другом месте. Наконец, была проведена экспертиза ткани и выяснилось, что палатку разрезали изнутри.

close 100% Зинаида Колмогорова (слева) и Семен Золотарев (справа) dyatlovpass.com

Кроме того, все пятеро обнаруженных к марту людей не имели значительных телесных повреждений и умерли от переохлаждения.

В мае спасатели обнаружили новые тела со следами переломов, возникших в результате воздействия большой силы. Однако переломы так же не были похожи на насильственные, и потому 28 мая 1959 года уголовное дело прекратили.

Следователи пришли к выводу, что «расположение и наличие предметов в палатке (почти вся обувь, вся верхняя одежда, личные вещи и дневники) свидетельствовали о том, что палатка была оставлена внезапно одновременно всеми туристами, причем, как установлено в последующем криминалистической экспертизой, подветренная сторона палатки, куда туристы располагались головами, оказалась разрезана изнутри в двух местах, на участках, обеспечивающих свободный выход человека через эти разрезы. <...>

Ни в палатке, ни вблизи ее не было обнаружено следов борьбы или присутствия других людей».

Гибель людей на морозе (от -20 до -30) без одежды выглядела логичной и естественной, но причина выхода из палатки осталась загадкой. Именно ей были посвящены все дальнейшие исследования.

Обманчиво ровный склон

Версий о том, что заставило людей выйти на улицу, существует очень много: нападение медведя, алкогольный делирий или употребление психотропных препаратов, конфликты из-за девушек или взрыв шаровой молнии. Другие считали, что люди пострадали из-за сброшенной американским разведчиком осветительной бомбы, — правда не ясно, почему с тем же успехом это не могла быть советская, упавшая случайно или чтобы облегчить самолет перед трудной посадкой. Конспиролог Алексей Ракитин считал, что туристы были советскими контрразведчиками, а убили их иностранные разведчики, чтобы избежать раскрытия. Ни одна из этих теорий не имеет под собой фактов, и как правило их смело отметают как фантазии.

close 100% Серым выделен хрупкий слой глубинной изморози. Прямо над палаткой нависает слой, нанесенный ветром. Springer Nature

Наиболее серьезной считается гипотеза схода аномальной мини-лавины (или, более геологически корректно, снежного оползня). Традиционно опасными считаются склоны круче 30°, но палатка стояла на местности под склоном чуть круче 20°. При обустройстве лагеря туристы выкопали под палатку небольшую площадку, что нарушает целостность снежного покрова и может спровоцировать оползень. Однако произойти он должен сразу, возможно, еще в процессе выкапывания, а не спустя много часов. Тем не менее, версию мини-лавины поддержали еще в 1990-х годах многие геологи, хотя они и не могли объяснить, как именно она образовалась.

К однозначному выводу о лавине пришла и российская Генпрокуратура в 2020 году. Однако с этой версией продолжают спорить некоторые энтузиасты, поскольку местность вокруг палатки и правда не подразумевает схода классических лавин.

В 2021 году ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны провели детальное компьютерное моделирование места происшествия и подтвердили версию об оползне с научной точки зрения. Главной причиной его схода стал аномальный для городского жителя, но обычный для гор тип снежного покрова — глубинная изморозь. Проще всего ее описать как плохо слипшуюся, рыхлую и хрупкую ледяную крупу, которая образуется при перепадах температур из обычного снега. Глубинная изморозь делает склон нестабильным уже при уклоне больше 15°.

close 100% Моделирования оползня и травм, которые он нанес. Springer Nature

Кроме того, рельеф снежного покрова не совпадал с истинным геологическим рельефом.

В действительности палатка стояла в ложбине под склоном около 30°, который через несколько метров вверх переходил в более пологий. Снегопад сгладил эту неровность и гора в результате выглядела равномерно пологой.

Однако это все еще не объясняет временной зазор между установкой палатки и сходом мини-лавины. Это бы могло произойти из-за осадков, которые бы резко увеличили массу снега над лагерем, — но точно известно, что снегопада в ту ночь не было. Поэтому ученые предположили, что снег на склон нанесли нисходящие потоки ветра. Моделирование показало, что разрез снежного покрова должен был заставлять новый наносимый снег спекаться как раз над палаткой. Когда масса «навеса» достигла критической, произошел оползень.

Такая лавина может быть очень маленькой, и потому не иметь видимых следов. Однако массы глыб льда в ее составе вполне достаточно, чтобы нанести тяжелые, но не смертельные переломы грудной клетки, — как те, что были у некоторых членов группы.

Остается невыясненной лишь причина, зачем нужно было в панике бежать от палатки с теплой одеждой, когда мини-лавина уже сошла. Может быть, туристы боялись повторного оползня, но четкого ответа на этот вопрос ученые дать не могут: человеческая психика и поведение пока не поддаются компьютерному моделированию.