«Смерть собирала жатву»: как закончилась Сталинградская битва

Летом 1942 года силы вермахта и союзников Германии развернули наступление на южном крыле советско-немецкого фронта, рассчитывая выйти к плодородным районам Дона, Кубани, Нижней Волги и нефтяным районам Кавказа. Гитлер счел наступление на Москву слишком предсказуемым и решил захватить юг СССР, что могло бы серьезно пошатнуть советскую промышленность — по Волге и вдоль нее пролегали стратегически важные пути, соединявшие Центр России с южными областями СССР, в том числе Кавказом и Закавказьем.

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Таким образом, захват Сталинграда позволил бы Германии перерезать жизненно необходимые для СССР водные и наземные дороги, надежно прикрыть левый фланг наступающих на Кавказ сил и создать серьезные сложности со снабжением противостоявшим им частям Красной Армии.

Наконец, само то, что город носил имя Сталина — главного врага Гитлера, делало захват города победой с точки зрения идеологии и воодушевления солдат, а также населения Рейха.

Перед советскими войсками стояла задача — обороняясь в полосе шириной 520 км, остановить дальнейшее продвижение противника. Она легла на плечи всего 12 дивизий, в составе которых было 160 тыс. человек. В их распоряжении находилось 2,2 тыс. орудий и минометов, около 400 танков, 454 самолета, около 200 бомбардировщиков авиации дальнего действия и 60 истребителей.

Противник заметно превосходил советские войска — германская армия насчитывала до 270 тыс. бойцов, имевших 3000 орудий и минометов, около 500 танков и до 1200 самолетов.

Два первых боевых столкновения СССР и Германии произошли 16 июля. С 17 июля передовые отряды 62-й и 64-й армий в течение шести суток оказывали противнику ожесточенное сопротивление на рубеже рек Чир и Цимла.

22 июля, понеся большие потери, советские войска отошли на основной рубеж обороны Сталинграда. Осуществив перегруппировку, 23 июля вражеские войска возобновили наступление. Противник пытался в большой излучине Дона окружить советские войска, выйти в район города Калача и с запада прорваться к Сталинграду.

Кровопролитные бои в этом районе продолжались до 10 августа, когда войска Сталинградского фронта, понеся большие потери, отошли на левый берег Дона и заняли оборону на внешнем обводе Сталинграда, где 17 августа временно остановили противника.

После ожесточенных сражений 23 августа немецкие войска прорвались к Волге севернее города, но овладеть им с ходу не смогли. 23 и 24 августа немецкая авиация предприняла ожесточенную массированную бомбардировку Сталинграда, превратив его в развалины.

Немцы были вынуждены развернуть часть главных сил, и это позволило выиграть время для усовершенствования обороны на основном рубеже. В результате упорных боев удалось сорвать планы противника по окружению советских войск и прорыву в город.

В сентябре 1942 года для взятия Сталинграда немцы создали армию из 170 тыс. бойцов. 13 сентября немецкие войска вышли к Волге в районе балки Купоросной. На следующий день противник прорвался в центр города, где завязались бои за железнодорожный вокзал «Сталинград-I». По решению Ставки Верховного Главнокомандования из-за Волги была переправлена 13-я гвардейская стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Александра Родимцева. Переправа проходила в тяжелых условиях под непрерывным минометным и артиллерийским огнем противника. Высадившись на правый берег, дивизия сразу же вступила в бой за центр города, железнодорожный вокзал, площадь 9 января (ныне — площадь Ленина) и Мамаев курган.

14 октября немцы предприняли генеральный штурм Сталинграда, продолжавшийся три недели: атакующим удалось овладеть Сталинградским тракторным заводом и выйти к Волге на северном участке обороны 62-й армии.

14 ноября германское командование предприняло третью попытку овладеть городом: после отчаянной борьбы немцы взяли южную часть завода «Баррикады» и прорвались на данном участке к Волге. Однако это был их последний успех.

«Картина надвигавшейся катастрофы вначале складывалась для нас из мозаики самых различных данных, которые мы анализировали, чтобы получить представление об обстановке у русских, — вспоминал потом немецкий офицер Иоахим Видер. — Количество жирных красных линий, цифровых и буквенных обозначений, стрел и дуг на картах росло с угрожающей быстротой. Все это было охвачено зловещим кроваво-красным кругом, который, постепенно сжимаясь, грозил задушить нас всех».

Непрерывными контратаками и контрударами войска советские войска сводили к минимуму успехи противника, уничтожая его живую силу и технику. 18 ноября продвижение немецких войск было окончательно остановлено на всем фронте, враг был вынужден перейти к обороне. План противника захватить Сталинград провалился.

К концу декабря ни у одной из армий не было достаточно сил, чтобы прорвать тактическую зону обороны противника. Линия фронта временно стабилизировалась.

«Что касается нас, то в своем узком кругу мы уже не питали никаких иллюзий и считали наше положение совершенно безнадежным. Фронт отодвинулся далеко на запад, и ни о какой операции по выводу нас из кольца сейчас не приходилось и думать... — вспоминал Видер. — Мы задавались вопросом: удастся ли нам продержаться хотя бы еще несколько недель? И отвечали сами себе: навряд ли! Голод, холод и болезни подтачивали последние силы армии — смерть собирала обильную жатву не только на передовой у огнедышащего стального кольца».

Ставка верховного главнокомандования СССР утвердила план операции «Кольцо». Он предусматривал нанесение удара сначала с западного направления, а затем — с южного, в последующем рассечь оставшиеся войска надвое и уничтожить их по частям.

Операция началась 10 января 1943 года. Немцы не смогли сдержать советские войска и стали отступать. Целые части и даже соединения сдавались в плен. 25 января 21-я армия ворвалась в Сталинград с запада. С востока атаковала 62-я армия. 26 января они соединились в районе Мамаева кургана. Немецкая 6-я армия была расчленена на северную и южную группировки.

Бои в городе продолжались несколько дней. 31 января южная группировка во главе с фельдмаршалом Фридрихом Паулюсом сдалась в плен. 2 февраля капитулировала и северная группировка. Операция «Кольцо» закончилась. Всего за Сталинградскую битву советская армия потеряла более миллиона бойцов, Германия и ее союзники — около полутора миллионов.

В результате битвы Красная Армия прочно овладела стратегической инициативой и теперь диктовала врагу свою волю. Это изменило характер действий немецких войск на Кавказе, в районах Ржева и Демьянска. Удары советских войск вынудили Вермахт отдать приказ о подготовке Восточного вала, на котором предполагалось остановить наступление Советской Армии.

В мире высоко ценили победу СССР. Президент США Франклин Рузвельт прислал Сталину грамоту, отметив доблесть и самоотверженность бойцов. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль назвал победу «Изумительной». Король Великобритании Георг VI прислал Сталинграду дарственный меч, на клинке которого на русском и английском языках была выгравирована надпись: «Гражданам Сталинграда, крепким, как сталь, — от короля Георга VI в знак глубокого восхищения британского народа».

В ходе битвы, и особенно после ее окончания, усилилась деятельность общественных организаций США, Англии, Канады, выступавших за оказание более действенной помощи СССР. Победа под Сталинградом оказала значительное влияние на жизнь оккупированных народов, вселила надежду на освобождение. Также возрос политический и военный престиж СССР.