В Сочи спустя месяц поисков нашли мертвой обладательницу титула «Самые большие губы России»

rei_kristina_rei/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогершу и экс-обладательницу титула «Самые большие губы в России» Кристину Рэй нашли мертвой в Сочи. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, ее тело нашли в канализационном коллекторе.

Модель не выходила на связь с 28 сентября.

Рэй получила известность из-за своих многочисленных пластических операций. В 22 года она попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых больших губ в России. Позже россиянка вернула себе естественную внешность.

До этого в Орловской области задержали треш-стримершу под псевдонимом Голубка. Женщина публично осквернила символ воинской славы России — монумент «Родина-мать зовет!», расположенный в Волгограде. В сети она разместила ролик, в котором якобы плюет в статую.

Ранее российскую блогершу осудили и оштрафовали за надпись на скале на Алтае.